Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Muslera Arjantin'de bir haftada iki kupa kazandı

Muslera Arjantin'de bir haftada iki kupa kazandı

11:0821/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Muslera, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.
Muslera, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadığı 2025'te Arjantin'de de iki kupa kazanma başarısı gösterdi.

Arjantin'de Fernando Muslera ve Jose Sosa’nın forma giydiği Estudiantes, 1-0 geriye düştüğü maçta Platense'yi 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdü.

Buenos Aires'teki Unico de San Nicolas Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Kupası maçında eski Galatasaraylı kaleci Muslera ve bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor formaları da giyen Sosa'nın görev yaptığı Estudiantes ile Platense karşılaştı.


Estudiantes, 50. dakikada Franco Zapiola'nın fileleri havalandırmasıyla 1-0 yenik duruma düştüğü mücadeleyi Lucas Alario'nun 79 ve 90 1. dakikada kaydettiği gollerle 2-1 kazandı. Karşılaşmada Muslera, 90 dakika forma giyerken Sosa ise 62. dakikada oyuna girdi.


Lig zaferinin ardından Şampiyonlar Kupası'nı da müzesine götüren Estudiantes, böylece bir haftada ikinci kupanın sahibi oldu.





#Galatasaray
#Fernando Muslera
#Jose Sosa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL soru ve cevap anahtarları açıklandı mı? MEB AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?