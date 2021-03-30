Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Kulüpler Birliği’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.

Kulüpler Birliği'nin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

Mustafa Cengiz son olarak düzenlendiği basın toplantısında, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi istediği şampiyonlukları eleştirilmiş ve bu şampiyonlukların verilmemesi gerektiğini söylemişti.

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