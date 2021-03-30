Spor Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulundan istifa etti
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Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulundan istifa etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

Kulüpler Birliği’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.

Kulüpler Birliği'nin, bazı kulüplerin ortak çıkarının temsil edildiği yere dönüştüğünü belirten Başkan Mustafa Cengiz, yönetim kurulu toplantılarına katılmayacağını dile getirdi.

Mustafa Cengiz son olarak düzenlendiği basın toplantısında, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi istediği şampiyonlukları eleştirilmiş ve bu şampiyonlukların verilmemesi gerektiğini söylemişti.

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