Nagelsmann'dan Tottenham kararı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, sürpriz bir kararla Nagelsmann'ı görevden almıştı. Genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel göreve getirildi.

35 yaşındaki Nagelsmann'ın sıradaki durağı merak ediliyor.

Genç teknik direktörün adı Chelsea ve Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

Bild'in haberine göre; Nagelsmann'ın Tottenham'a yanıt vermeden önce yazın önüne gelecek seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Sky'ın haberine göre ise; Chelsea, Graham Potter ile olası ayrılık halinde genç teknik adamın kapısını çalmayı planlıyor.