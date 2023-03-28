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Spor

Nagelsmann'dan Tottenham kararı

Bundesliga ekibi Bayern Münih'te görevden alınan teknik direktör Julian Nagelsmann, ilgisi olan Premier Lig ekibi Tottenham hakkında kararını verdi.

19:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Julian Nagelsmann geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'ten yollanmıştı

Julian Nagelsmann geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'ten yollanmıştı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, sürpriz bir kararla Nagelsmann'ı görevden almıştı. Genç teknik adamın yerine Thomas Tuchel göreve getirildi.

35 yaşındaki Nagelsmann'ın sıradaki durağı merak ediliyor.

Genç teknik direktörün adı Chelsea ve Tottenham gibi Premier Lig ekipleriyle anılıyor.

Nagelsmann'ın Premier Lig kararı

Bild'in haberine göre; Nagelsmann'ın Tottenham'a yanıt vermeden önce yazın önüne gelecek seçenekleri değerlendirmek istediği belirtildi.

Sky'ın haberine göre ise; Chelsea, Graham Potter ile olası ayrılık halinde genç teknik adamın kapısını çalmayı planlıyor.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Milan'a elenmişti. Premier Lig'de ise maç fazlasıyla 28 maç sonrasında 49 puanla 4. sırada yer alıyor.




#Nagelsmann
#Tottenham
#Premier Lig
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