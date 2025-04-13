Nazillispor küme düştü

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 9. mağlubiyetini Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Nazillispor, haftalar önce umut tükettiği lige matematiksel olarak da veda etti.
Siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 3 maç kala 13 puanla sondan ikinci sırada kalarak resmen 3. Lig'e düştü.
2021 yılında şampiyonlukla 2. Lig'e dönen Nazilli, 4 yıl sonra küme üzüntüsü yaşadı.
Sezon başında şirketleşip umduğunu bulamayan, lig içinde 6 farklı teknik direktörün görev yaptığı, Ulusal Kulüp Lisansı kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinen, devre arasında kadrosu dağılıp transfer yasağını açamayan Nazilli, bitimi 3 hafta kala aylardır beklenen acı sonu yaşadı.