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Nazillispor küme düştü

Nazillispor küme düştü

13:2713/04/2025, Pazar
G: 13/04/2025, Pazar
DHA
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Futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 9. mağlubiyetini Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Nazillispor, haftalar önce umut tükettiği lige matematiksel olarak da veda etti.

Siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 3 maç kala 13 puanla sondan ikinci sırada kalarak resmen 3. Lig'e düştü.


2021 yılında şampiyonlukla 2. Lig'e dönen Nazilli, 4 yıl sonra küme üzüntüsü yaşadı.


Sezon başında şirketleşip umduğunu bulamayan, lig içinde 6 farklı teknik direktörün görev yaptığı, Ulusal Kulüp Lisansı kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinen, devre arasında kadrosu dağılıp transfer yasağını açamayan Nazilli, bitimi 3 hafta kala aylardır beklenen acı sonu yaşadı.





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