Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Nazillispor'da Mehmet Kayra'ya profesyonel imza

Nazillispor'da Mehmet Kayra'ya profesyonel imza

15:1424/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Mehmet Kayra, 9 yıldır altyapıda forma giyiyordu.
Mehmet Kayra, 9 yıldır altyapıda forma giyiyordu.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Nazillispor, altyapısından yetişen genç futbolcu Mehmet Kayra Dülger'le profesyonel sözleşme imzaladı.

Nazillispor, Mehmet Kayra Dülger'e imzayı attırdı.


Siyah-beyazlı kulüpten, "9 Yıllık Emek, Profesyonel Sözleşmeyle Taçlandı" başlığıyla yapılan açıklamada, "Altyapımızda 9 yıldır forma giyen, 2007 doğumlu orta saha oyuncumuz Mehmet Kayra Dülger, profesyonel sözleşmeye imza attı. Kendi evladımızı A takım kadromuzda görmekten gurur duyuyor, başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.





#3. Lig
#Nazillispor
#Mehmet Kayra Dülger
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kaleci penaltıyı kurtarırsa ne olur? FİFA yeni kuralı ne diyor?