Yusuf Şimşek’in ekibi belli oldu

TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan ve 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Altay’da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ramazan Kurşunlu istifa etti. Bu ayrılık üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’i getirdi.

50 yaşındaki çalıştırıcı, imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı ve teknik ekibini de belirledi. Böylece Şimşek’in ekibinde; Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Evrensel Heper atletik performans antrenörü olurken Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olacak.