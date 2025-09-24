Yeni Şafak
Yusuf Şimşek’in ekibi belli oldu

14:1324/09/2025, Çarşamba
IHA
Yusuf Şimşek ve ekibi

Teknik direktör Ramazan Kurşunlu’nun yerine Altay’ın başına geçen Yusuf Şimşek’in teknik ekibi belli oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup’ta ilk 3 haftada galibiyetle tanışamayan ve 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Altay’da geçtiğimiz günlerde teknik direktör Ramazan Kurşunlu istifa etti. Bu ayrılık üzerine harekete geçen siyah-beyazlı yönetim, takımın başına deneyimli çalıştırıcı Yusuf Şimşek’i getirdi.


50 yaşındaki çalıştırıcı, imzayı attıktan sonra ilk antrenmanına çıktı ve teknik ekibini de belirledi. Böylece Şimşek’in ekibinde; Yaşar Işık, Cevdet Göç, Engin Çatır ve Onur Nasuhoğulları yardımcı antrenör olarak görev yapacak. Evrensel Heper atletik performans antrenörü olurken Kıvanç Bozkurt ise kaleci antrenörü olacak.







