NBA 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon takvimi

2025-2026 NBA sezonu için geri sayım sona eriyor. Basketbolun en prestijli ligi 22 Ekim Çarşamba gecesi başlayacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’ı; Los Angeles Lakers ise Golden State Warriors’ı ağırlayacak. Yeni sezonda Emirates NBA Kupası, All-Star haftası ve Avrupa’daki özel karşılaşmalarla dolu bir takvim basketbolseverleri bekliyor.





Yeni sezon, yeni rekabetler

NBA’de bu yıl da Batı ve Doğu Konferansı’nda 15’er takım mücadele edecek. Lig yönetimi, geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören “Emirates NBA Kupası”nı bu yıl da sürdürerek takvimde özel bir turnuva dönemine yer verdi. Takımlar, normal sezonun yanı sıra grup maçları, eleme turları ve Las Vegas’ta oynanacak finalle kupa için de ter dökecek.





2025-2026 NBA takvimi

21 Ekim 2025: Normal sezon başlangıcı (Açılış Gecesi)

31 Ekim – 28 Kasım: Emirates NBA Kupası grup maçları

9-10 Aralık: Çeyrek finaller

13-16 Aralık: Yarı finaller ve şampiyonluk (Las Vegas, NV)

25 Aralık (Noel Günü): Beş özel karşılaşma – Tüm maçlar ABC ve ESPN’de

5 Şubat 2026: NBA takas dönemi son günü

13-15 Şubat 2026: All-Star Haftası (Los Angeles, Kaliforniya)

12 Nisan 2026: Normal sezonun bitiş tarihi





Uluslararası sahne: Berlin ve Londra maçları

NBA bu sezon da küresel etkinliklerine devam ediyor.

15 Ocak 2026’da Berlin’de,

18 Ocak 2026’da ise Londra’da,

Orlando Magic ile Memphis Grizzlies özel karşılaşmalarda karşı karşıya gelecek. Bu iki organizasyon, Avrupa’daki basketbolseverlerin NBA heyecanını yerinde yaşamasına olanak tanıyacak.





Yıldızlar sahnede: Yeni sezonda neler bekleniyor?

2025-2026 sezonu, genç yıldızların çıkışına ve veteran süperstarların rekabetine sahne olacak. Oklahoma City Thunder’ın yükselen yıldızı Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander, Los Angeles Lakers’ın kaptanı LeBron James ile Anthony Davis, Golden State Warriors’tan Stephen Curry, Dallas Mavericks’in yıldızı Luka Dončić, bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. NBA analistleri, bu yıl özellikle Batı Konferansı’nın tarihinin en dengeli rekabetine sahne olacağı görüşünde.





Türk seyirciler için yayın saatleri

Türkiye saatiyle:

Thunder – Rockets maçı 02:30,

Lakers – Warriors maçı ise 05:00’te oynanacak.

Maçlar, resmi yayıncı platformlar üzerinden canlı izlenebilecek.





Playoff yolculuğu nisanda başlayacak