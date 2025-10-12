NBA 2025-2026 sezonu ne zaman başlıyor? İşte yeni sezon takvimi

NBA 2025-2026 sezonu için bekleyiş bitiyor. 22 Ekim 2025’te başlayacak yeni sezonda dev takımlar ve süperstarlar sahne alıyor. Thunder - Rockets ve Lakers - Warriors maçlarıyla açılış gecesi heyecanı yaşanacak. NBA takvimi, Emirates Kupası maçları, All-Star haftası ve Avrupa’daki özel karşılaşmalar basketbolseverlerin radarında olacak.
2025-2026 NBA sezonu için geri sayım sona eriyor. Basketbolun en prestijli ligi 22 Ekim Çarşamba gecesi başlayacak. Açılış gecesinde Oklahoma City Thunder, Houston Rockets’ı; Los Angeles Lakers ise Golden State Warriors’ı ağırlayacak. Yeni sezonda Emirates NBA Kupası, All-Star haftası ve Avrupa’daki özel karşılaşmalarla dolu bir takvim basketbolseverleri bekliyor.
Yeni sezon, yeni rekabetler
NBA’de bu yıl da Batı ve Doğu Konferansı’nda 15’er takım mücadele edecek. Lig yönetimi, geçtiğimiz sezon büyük ilgi gören “Emirates NBA Kupası”nı bu yıl da sürdürerek takvimde özel bir turnuva dönemine yer verdi. Takımlar, normal sezonun yanı sıra grup maçları, eleme turları ve Las Vegas’ta oynanacak finalle kupa için de ter dökecek.
2025-2026 NBA takvimi
21 Ekim 2025: Normal sezon başlangıcı (Açılış Gecesi)
31 Ekim – 28 Kasım: Emirates NBA Kupası grup maçları
9-10 Aralık: Çeyrek finaller
13-16 Aralık: Yarı finaller ve şampiyonluk (Las Vegas, NV)
25 Aralık (Noel Günü): Beş özel karşılaşma – Tüm maçlar ABC ve ESPN’de
5 Şubat 2026: NBA takas dönemi son günü
13-15 Şubat 2026: All-Star Haftası (Los Angeles, Kaliforniya)
12 Nisan 2026: Normal sezonun bitiş tarihi
NBA bu sezon da küresel etkinliklerine devam ediyor.
15 Ocak 2026’da Berlin’de,
18 Ocak 2026’da ise Londra’da,
Orlando Magic ile Memphis Grizzlies özel karşılaşmalarda karşı karşıya gelecek. Bu iki organizasyon, Avrupa’daki basketbolseverlerin NBA heyecanını yerinde yaşamasına olanak tanıyacak.
Yıldızlar sahnede: Yeni sezonda neler bekleniyor?
2025-2026 sezonu, genç yıldızların çıkışına ve veteran süperstarların rekabetine sahne olacak. Oklahoma City Thunder’ın yükselen yıldızı Chet Holmgren ve Shai Gilgeous-Alexander, Los Angeles Lakers’ın kaptanı LeBron James ile Anthony Davis, Golden State Warriors’tan Stephen Curry, Dallas Mavericks’in yıldızı Luka Dončić, bu sezonun en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. NBA analistleri, bu yıl özellikle Batı Konferansı’nın tarihinin en dengeli rekabetine sahne olacağı görüşünde.
Türk seyirciler için yayın saatleri
Türkiye saatiyle:
Thunder – Rockets maçı 02:30,
Lakers – Warriors maçı ise 05:00’te oynanacak.
Maçlar, resmi yayıncı platformlar üzerinden canlı izlenebilecek.
Playoff yolculuğu nisanda başlayacak
Normal sezonun 12 Nisan 2026’da sona ermesiyle birlikte Play-In Turları ve ardından Playoff mücadelesi başlayacak. Final serisinin ise Haziran 2026 itibarıyla oynanması bekleniyor. Basketbol dünyası için takvim yeniden dolu, rekabet ise her zamankinden sert olacak.