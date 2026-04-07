NBA'de Jokic fırtınası

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-132 yendi.
Ball Arena'daki karşılaşmada, Nikola Jokic 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla "triple-double" yaptı.
Sezonun 51. galibiyetini alan Nuggets'ta, Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.
Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla "double-double" yaparak maçı tamamladı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39. mağlubiyetini önleyemedi.