Spor Ndiaye Süper Lige dönüyor Görüşmeler başladı
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Ndiaye Süper Lig'e dönüyor: Görüşmeler başladı

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferinde büyük aşama kaydettiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Ndiaye Süper Lige dönüyor: Görüşmeler başladı
Türkiye'de Osmanlıspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük formaları giyen Ndiaye, Süper Lig'i yakından tanıyor.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak 26 yıl sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’da transfer çalışmaları başladı.

Yıldız golcü Baloteelli'ye teklif yapan mavi-lacivertlilerin, Badou Ndiaye’yi transfer etmek için de görüşmelere başladığı belirtildi.

Ajansspor'un haberine göre, Ndiaye ile gerçekleşen transfer görüşmelerinde iki taraf da masadan olumlu şekilde ayrıldı.

Rakamsal olarak iki taraf arasında küçük farklar bulunduğu belirtilirken, anlaşma sağlanması halinde Ndiaye'nin Adana Demirspor'a 3 yıllık imza atmasının beklendiği kaydedildi.

  • Geçtiğimiz sezon 6 aylığına Fatih Karagümrük'te forma giyen Badou Ndiaye, Süper Lig'de 14 maça çıkıp 3 gol, 4 asistlik performans sergilemişti. 30 yaşındaki oyuncu ardından Al-Ain'e transfer olmuştu.

Karagümrük'ten devre arasında ayrılan Badou Ndiaye, Suudi Arabistan ekibi Al Ain'e imza atmıştı.
Karagümrük'ten devre arasında ayrılan Badou Ndiaye, Suudi Arabistan ekibi Al Ain'e imza atmıştı.

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