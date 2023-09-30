Nenad Bjelica: Kazanmak zorundayız

Süper Ligin geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet alan Trabzonspor, diğer 3 maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken teknik direktör Nenad Bjelica, takımı yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Geçen hafta Hatayspor karşısında 2-0 öndeyken son bölümde yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, bugün oynanacak Pendikspor karşısında hem galibiyet, hem de moral arayacak.

Bugün oynanacak karşılaşmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Bjelica, bu zamana kadar oynadıkları 6 karşılaşmada iyi sonuçların yanı sıra istemedikleri sonuçlar da aldıklarını belirterek, "Geride kalan bölümde istikrarsız bir görüntü sergiledik. Aldığımız iyi sonuçların yanı sıra bize yakışmayan maçlarımız da oldu. Pendikspor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Şu ana kadar ligde yaşayabileceğimiz maksimum puan kayıplarını yaşadık, artık bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Trabzonspor'a yakışan bir anlayışla kayıplarımızı telafi etmeliyiz" ifadelerini kullandı.