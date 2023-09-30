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Spor

Nenad Bjelica: Kazanmak zorundayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, ligde bugün yapacakları Pendikspor maçı öncesi oyuncularını uyararak, "Yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Ligde yaşayabileceğimiz maksimum puan kayıplarını yaşadık, artık bundan sonra kayba tahammülümüz yok. Kayıpları telafi etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ali Kemal Yazıcı
10:35 . 30/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Bordo-mavililer Pendikspor maçı hazırlıklarını dün tamamladı.

Bordo-mavililer Pendikspor maçı hazırlıklarını dün tamamladı.

Süper Ligin geride kalan 6 haftasında 3 galibiyet alan Trabzonspor, diğer 3 maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşarken teknik direktör Nenad Bjelica, takımı yeniden ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor. Geçen hafta Hatayspor karşısında 2-0 öndeyken son bölümde yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrılan bordo-mavililer, bugün oynanacak Pendikspor karşısında hem galibiyet, hem de moral arayacak.


Hafta içinde taktik antrenmanların yanı sıra mental anlamda da oyuncularını maça hazırlamaya çalışan Hırvat teknik adam, Pendikspor maçını kazanarak gelecek haftalar için moral bulmaya çalışacaklarını belirtti.




Kayba tahammül yok

Bugün oynanacak karşılaşmanın çok önemli olduğuna dikkat çeken Bjelica, bu zamana kadar oynadıkları 6 karşılaşmada iyi sonuçların yanı sıra istemedikleri sonuçlar da aldıklarını belirterek, "Geride kalan bölümde istikrarsız bir görüntü sergiledik. Aldığımız iyi sonuçların yanı sıra bize yakışmayan maçlarımız da oldu. Pendikspor maçı ile yeni bir başlangıç yapmak zorundayız. Şu ana kadar ligde yaşayabileceğimiz maksimum puan kayıplarını yaşadık, artık bundan sonra puan kaybına tahammülümüz yok. Trabzonspor'a yakışan bir anlayışla kayıplarımızı telafi etmeliyiz" ifadelerini kullandı.





#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
#Pendikspor
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