Neuer kırmızı kart görme nedenini açıkladı: Kariyerinde ilki yaşamıştı

37 yaşındaki deneyimli kaleci kariyerindeki ilk kez kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrası üzgün olduğunu dile getiren Neuer, "Bu maçta belirleyici oldu. Canımızı acıttı ve özür dilerim. Pozisyonun ofsayt olacağını düşünmüştüm. Bu bir hataydı, maalesef başka seçeneğim yoktu." dedi.