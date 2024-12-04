Neuer kırmızı kart görme nedenini açıkladı: Kariyerinde ilki yaşamıştı

Bayern Münih'te kaleci Manuel Neuer, Almanya Kupası'nda Bayer Leverkusen ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gördü. Kariyerinde ilk kez oyundan atılan 38 yaşındaki file bekçisi, maçın ardından pozisyonda yaşananları anlattı ve özür diledi.
Bayern Münih, Almanya Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Bayer Leverkusen'i konuk etti. Allianz Arena'da oynanan maçı Leverkusen, 1-0 kazandı.
Ev sahibi ekipte kaleci Manuel Neuer, 17. dakikada ceza sahası dışında rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
37 yaşındaki deneyimli kaleci kariyerindeki ilk kez kırmızı kart gördü. Karşılaşma sonrası üzgün olduğunu dile getiren Neuer, "Bu maçta belirleyici oldu. Canımızı acıttı ve özür dilerim. Pozisyonun ofsayt olacağını düşünmüştüm. Bu bir hataydı, maalesef başka seçeneğim yoktu." dedi.
14 yıldır Bayern Münih formasını terleten Alman kaleci, bu sezon toplamda 19 karşılaşmada kaleyi korudu.