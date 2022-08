Newcastle'da gol düellosu

Kieran Trippier'in frikik golüyle farkı ikiye çıkardı an.

Premier Lig'de 3. hafta mücadelesinde Newcastle United, Manchester City'i konuk etti. Büyük çekişmenin yaşandığı mücadelede taraflar 3-3 skorla sahadan ayrıldı.

Manchester City, Londra'daki St. James' Park'ta oynanan maçın 5. dakikasında Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 28. dakikasında Miguel Rejala'ın golü ile beraberliği yakalayan Newcastle United, 39. dakikada Callum Wilson'ın fileleri havalandırmasıyla 2-1 öne geçerek soyunma odasına bu skorla gitti. Ev sahibi ekip, mücadelenin 54. dakikasında Kieran Trippier'in attığı frikik golüyle farkı ikiye çıkardı ancak maçı bırakmayan Manchester ekibi, 60. dakikada Erling Haaland ve 64. dakikada Bernardo Silva'nın golleri ile skoru 3-3'e getirdi ve iki farklı geriye düştüğü maçta bir puan almayı başardı.

Highlights of our 6️⃣ goal thriller with Newcastle ▶️#ManCity pic.twitter.com/l7ASZKQ6gY — Manchester City (@ManCity) August 21, 2022