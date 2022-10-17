Spor Neymarın davası başladı 5 yıl hapis talebi
FUTBOL FUTBOL

Neymar'ın davası başladı: 5 yıl hapis talebi

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın 2013 yılında Santos kulübünden Barcelona kulübüne transferinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı suçlamalarıyla ilgili dava başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Neymar için kaç yıl hapis talep edildi, futboldan men edilecek mi?
Neymar da Silva Santos Júnior

Neymar'ın davası görülmeye başladı. Barcelona Mahkemesinde görülen davada; Neymar, oyuncunun babası Neymar da Silva Santos, annesi Nadine Golcalves, eski Barcelona kulüp başkanlarından Sandro Rosell ile Josep Maria Bartomeu ve Santos Kulübünün eski yöneticilerinden Odilio Rpdrigues sanık olarak yargılanıyor.

Neymar için 5 yıl hapis talebi

Neymar'ın henüz 17 yaşındayken (2009'da) transfer haklarının yüzde 40'ını satın alan ve futbolcunun Barcelona'ya transferinde kendisine karşılık gelen gerçek tutarı almadığını iddia eden DIS Grubu, sportif faaliyetlerinin durdurulmasını talep ettiği Neymar hakkında 5 yıl hapis ve 159 milyon avro para cezası istiyor.

  • DIS ayrıca, eski Barcelona kulüp başkanlarından Rossell ve Bartomeu için 5 yıl hapis, 6 yıl sportif görevlerden men ve 195 milyon avro para cezası talep ediyor.

Savcılık ise aynı davada Neymar için 2 yıl hapis, 3 yıl futboldan men, 10 milyon avro, futbolcunun annesi ile babası için 2 yıl hapis ve 10 milyon avro, Rossell için 5 yıl hapis, 3 yıl sportif yöneticilikten men ve 10 milyon avro, Barcelona Kulübü için 8,4 milyon avro, Santos'tan ve Neymar'ın ailesinin sahibi olduğu NN şirketi için de 1,4 milyon avro ceza talebinde bulundu.

Savcılık, Neymar'ın transferi döneminde Barcelona kulüp başkan yardımcısı olan Bartomeu hakkında herhangi bir suçlamada bulunmuyor.

İddianameye göre, o dönem Barcelona Kulüp Başkanı olan Rossell, normal şartlarda 2014'te Santos ile sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ı transfer etmek için 2011 yılında futbolcunun menajeri olan babası ve kulüp yöneticileriyle ön anlaşma yapıyor.

Savcılık, bu anlaşmanın diğer kulüplerin serbest bir şekilde Neymar'a teklif götürmelerini engellediğini ve DIS Grubu'nun transferden daha fazla kazanç elde etmesinin önüne geçtiğini ileri sürüyor.

Davanın 31 Ekim'de sona ermesi öngörülürken, şahit olarak dinlenmesi için Real Madrid Kulüp Başkanı Florentino Perez, eski futbolcu ve Barcelona kulüp yöneticisi Andoni Zubizarreta gibi isimler de çağırıldı.

Neymar'ın avukatları, kendilerine atfedilen eylemlerin Brezilya'da cezalandırılmaması nedeniyle İspanyol adaletinin yargılama yapamayacağını savunuyor.

  • Paris Saint Germain takımında forma giyen Neymar'ın 21 Ekim'de sanık koltuğunda oturması bekleniyor.

İstanbul takımlarının kabusu Abdullah Avcı
SPOR
İstanbul takımlarının kabusu Abdullah Avcı

Rıdvan Dilmen: Valerien Ismael Jorge Jesus'un puan olarak önünde ama liderlik farkı var
SPOR
Rıdvan Dilmen: Valerien Ismael Jorge Jesus'un puan olarak önünde ama liderlik farkı var
İstanbulunkabusu oldu

İstanbul'un
kabusu oldu

​Abdullah Avcı'dan dikkati çeken istatistik.
Gelirse herkes hoş geldin der

"Gelirse herkes
'hoş geldin' der"

​Nihat Kahveci'den Beşiktaş için teknik direktör iddiası.
Ismael, Jesusun önünde

'Ismael, Jesus'un önünde'

Rıdvan Dilmen'den Ismael ve Jesus karşılaştırması.
Geçit vermiyor

Geçit vermiyor

​Gustavo Henrique hava toplarında üstünlüğünü konuşturuyor.
Sözleşme hamlesi

Sözleşme hamlesi

​Fenerbahçe lige verilecek arada yıldız oyuncularla masaya oturacak
Salah'tan rekor

Salah'tan rekor

Manchester City'i yenen Liverpool'da Salah, Gerard'ı geride bıraktı.
Aslan yatıyor <br>puanlar gidiyor

Aslan yatıyor
puanlar gidiyor

​Galatasaray'da izin konusu tartışma konusu oldu.
'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

'Şampiyon Fenerbahçe olacak'

​Galatasaraylı isimden flaş tahmin.
Kazanan çıkmadı

Kazanan çıkmadı

​Karşılıklı gollerin atıldığı dev derbi 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Teknik heyete takviye

Teknik heyete takviye

​Galatasaray, Okan Buruk'un yardımcılığına flaş ismi getirdi.
Plaket verildi

Plaket verildi

​Beşiktaş, siyah-beyazlı formayla 400. maçına çıkan Necip Uysal'a özel plaket verdi.
Özür diledi

Özür diledi

​Yusuf Yazıcı, Gedson'a yaptığı faul sebebiyle özür mesajı paylaştı.
Abdullah Avcı'dan<br>beraberlik yorumu

Abdullah Avcı'dan
beraberlik yorumu

​Avcı: "Kim kazansa şampiyon olmuyordu. Final maçı değildi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.