2026 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu 6. haftasında Norveç konuk ettiği İsrail'i 5-0 mağlup etti ve 6'da 6 yaptı.





Norveç'e galibiyeti getiren golleri 27, 63, 72. dakikada Erling Haaland (3), 18. dakikada Khalali (K.K) ve 28. dakikada Nachmias (K.K) attı.





Hat-trick yapan Erling Haaland, maçın 6. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.





Norveç bu sonucun ardından puanını 18'e yükseltti ve maç fazlasıyla İtalya'nın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. 9 puanlı üçüncü sırada yer alan İsrail, iki maç eksiği bulunan İtalya'nın gerisinde yer alıyor.





NORVEÇ - İSRAİL MAÇ ÖZETİ

Norveç - İsrail maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





- Maç boyunca Filistin'e destek

Norveç Futbol Federasyonunun ağustos ayında maçı tüm gelirinin Gazze'ye bağışlanacağını açıklamasıyla başlayan süreç, karşılaşma boyunca tribünleri dolduran binlerce futbolseverin Filistin'e destek vermesiyle devam etti.

Norveçli taraftarlar, federasyonun izin vermesiyle stada Norveç ve Filistin bayraklarıyla gelerek desteklerini sürdürdü.





- 4 bin kırmızı kart

Norveç-İsrail maçını izleyen taraftarlar, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e "kırmızı kart" gösterdi.

İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle uluslararası futboldan men edilmesini isteyen futbolseverler, "Futbola kan bulaşmaması" için imza kampanyalarıyla UEFA ve FIFA'ya çağrıda bulunmuştu.















