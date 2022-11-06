Spor Nuri Şahin maçı nasıl döndürdüklerini anlattı "Hiç yapmadığı bir şeyi yaptım"
FUTBOL FUTBOL

Nuri Şahin maçı nasıl döndürdüklerini anlattı: "Hiç yapmadığı bir şeyi yaptım"

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Şahin, 2-0 geriden gelerek kazandıkları mücadelenin ilk yarısında yaptığı oyuncu değişikliği ile ilgili olarak,

"Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Nuri Şahin maçı nasıl döndürdüklerini anlattı: Hiç yapmadığı bir şeyi yaptım
Nuri Şahin - Antalyaspor Teknik Direktörü

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Karagümrük maçının ardından, “Planladığımızın tamamen dışında maça başladık. Oyuna zorunlu bir değişiklik yapmak zorunda kaldık. Değişiklikle oyuna az da olsa ortak olmaya başladık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu” dedi.

Antalyaspor Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı F. Karagümrük maçını 4-2’lik skorla tamamladı. Takımda gıda zehirlenmesi olduğu için rahatsızlanan yardımcı antrenörlerden Michael Lindesman’ın hastaneye gitmesi ve Fraport TAV Antalyaspor teknik sorumlusu Alfons Groenendijk eşlik etmesi sonucunda basın toplantısına Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, katıldı.

“O yüzden değiştirdik ve bu tuttu”

Christian Luyindama’nın erken değiştirilmesi ile ilgili konuşan Şahin, "Luyindama’yı taktiksel değişiklik olarak kenara aldık. Aslında hiç adetim değildir ilk yarı bitmeden oyuncu çıkarmak. Ben de futbolcuydum ve kötü bir his olduğunu biliyorum. Buna mecburduk ve kötü başladık. Baskıya çıkamadık. Karagümrük’te Ozdoev’i iyi kapatamadık. O yüzden değiştirdik ve bu tuttu. Bazen tutmuyor ama bugün tuttu" sözlerine yer verdi.
“Geçen sezon ile bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz”

"Geçen sezon yaşanan düşüş ve çıkışın bu sezonda aynı şekilde ilerlediğini düşünüyor musunuz?" sorusuna futbol sorumlusu Şahin şu sözler ile cevap verdi: “Biz maç maç bakıyoruz. Geçen sezon ile bu sezonu çok karşılaştırmamaya çalışıyoruz. Çünkü farklı oyunculardan kurulu bir takım ve sezon başını beraber geçirmiş bir takım var. Bazen sonuçlar gelmiyor ve bu sezon 6 haftalık bir süreçten geçtik. Sezona iyi başlamıştık. Oyun ve puansal anlamda ama bunlar futbolda var. Biz büyük bir seri yapacağız diye değil maç maç bakıyoruz. Önümüzde kupada oynayacağımız Pendik ve İstanbul’da oynayacağımız bir maç var. Ondan sonra çok enteresan bir ara var.”
“Bizim için çok önemli bir oyuncu”

Sam Larsson’un kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hafif ağrısı oldu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. O da yoruldu ve 3 maç arka arkaya oynadı. Ağrısı oldu ama durumu iyi.”
“Oyun zekası çok güçlü bir oyuncu”

Sakatlıklardan çok çeken Ufuk Akyol ile ilgili Şahin, "Ufuk’ta en büyük sorun sakatlığıydı. Ondan sonra iyi gidiyordu. Sezon başını da iyi geçiremedi. Şimdi ritim yakaladı ve bizim için çok önemli bir oyuncu. Oyun zekası çok güçlü bir oyuncu, üzerine koya koya gidiyor" ifadelerine yer verdi.
Trabzonspor - Konyaspor

Trabzonspor - Konyaspor

​Mücadelenin canlı anlatımı için tıklayınız.
Bu gidişle rekor kırılacak

Bu gidişle rekor kırılacak

​Trabzonspor-Konyaspor maçında 4 dakika boyunca pozisyon izlendi.
Antalyaspordan müthiş geri dönüş

Antalyaspor'dan
müthiş geri dönüş

​Kırmızı beyazlılar 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrıldı.
Neymar'dan samba

Neymar'dan samba

​Paris Saint Germain'i galibiyete taşıdı.
Liderliğini korudu

Liderliğini korudu

Londra derbisini Arsenal kazandı.
88'de kazandı

88'de kazandı

Kayserispor deplasmanda Gaziantep FK'yı devirdi.
'Başkanların gözü <br>önünde yapılacak'

'Başkanların gözü
önünde yapılacak'

​Süper Lig'de hakem atamalarında yeni dönem.
Takımdan mı ayrıldı?

Takımdan mı ayrıldı?

Rus basını, Dzyuba'nın sözleşmesini fesih ettiğini iddia etti.
Üç eksik

Üç eksik

​Sivasspor'un Fenerbahçe maçı kadrosu belli oldu.
'Ailemin yanımda <br>bana saldırdı'

'Ailemin yanımda
bana saldırdı'

Pınar Karşıyakalı yıldız, bıçaklı saldırıya uğradığını açıkladı.
Kazananlar <br>belli oldu

Kazananlar
belli oldu

İstanbul Maratonu'nda heyecan 44. kez yaşandı.
Fırtına'nın<br>11'i nasıl olacak?

Fırtına'nın
11'i nasıl olacak?

​Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor'u ağırlayacak.
'Saçını düzeltmekten <br>defans yapmayı unuttu'

'Saçını düzeltmekten
defans yapmayı unuttu'

Nihat Kahveci'den ​Beşiktaşlı futbolcuya eleştiri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.