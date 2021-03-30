Spor Nwakaeme 100 maçta, 31 gol ve 28 asistle oynadı
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Nwakaeme 100 maçta, 31 gol ve 28 asistle oynadı

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, son 3 sezonda takımının hücum hattındaki en istikrarlı oyuncusu oldu. Yıldız oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, 31 gol kaydetti.

Haber Merkezi AA
Nwakaeme 100 maçta, 31 gol ve 28 asistle oynadı
Nwakaeme'nin sözleşmesi 2022 yılına sona eriyor.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen golcü oyuncu, 3 sezonda 100 resmi karşılaşmaya çıkıp, rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Yıldız oyuncu aynı zamanda 28 asist yaptı.

Ekuban takip ediyor

Nwakaeme, 2018-2019 sezonunda 31 resmi karşılaşmada 11, 2019-2020 sezonunda 43 maçta 14, bu sezon da 26 maçta 6 gol kaydetmeyi başardı. Forvet hattında bu oyuncuyu, 95 maçta 27 golle kaydeden Caleb Ekuban takip etti.

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İzinden döndü

Milli maçlar nedeniyle verilen izinde ailesinin yanına Nijerya'ya giden Nwakaeme, ülkesinden dönerek antrenmanlara başladı.

Forvette kart cezalısı Djaniny'in Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek olmasından dolayı Nwakaeme, bordo-mavili takımın gol yollarında güvencelerinden biri olacak.

  • Ligde 6 golü bulunan ancak 7 haftadır suskun kalan futbolcu, Demir Grup Sivasspor maçında gol hasretine son vermeye çalışacak.


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