Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadelesinde Trabzonspor, Denizlispor'u penaltı atışları sonucunda elemiş ve adını çeyrek finale yazdırmıştı. Bu mücadele esnasında bordo-mavili ekipte Nwakaeme, ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüş ve ligde oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü. Peki Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendiği için Nwakaeme'nin cezası ne olacak?

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in 19’uncu haftasında pazartesi günü oynanacak BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının merkez üssü Sivrice olan Elazığ ve Malatya illerinde can kayıplarına sebep olan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek" denildi.

Nwakaeme Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düştüğü için, Fenerbahçe karşısında Nwakaeme'nin oynayıp oynayamayacağı merak konusu oldu.

FIFA Kokartlı Eski Kadın Süper Lig Yardımcı Hakemi Seçim Demirel, Yeni Şafak Spor'a yaptığı açıklamada, "Talimatlar 'İlk resmi müsabakada cezasını çeker' diyor. Dolayısıyla cezasını Fenerbahçe maçında çekecek" ifadelerini kullandı.

Hatalı ihraç durumunda ne olacak?

Nwakaeme'nin hatalı bir karar ile ihraç edildiğine yönelik bir karar verilirse 30 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe mücadelesinde forma giyme şansı bulunuyor. Seçim Demirel bu konuyla da ilgili olarak, "Gazetelerde hakemin hatasını kabul ettiği ve hatalı bir ihraç söz konusu olduğuna yönelik haberler çıktı. Geçmişte Samsunspor-Fenerbahçe maçında olmuştu. Hakemden ek rapor istediler ve hatasını kabul etti. Sanıyorum Rüştü’nün cezasını kaldırdılar. Aynı durum burada da olabilir mi diye düşünüyorum ama emin değilim" dedi.

Trabzonsporlu Nwakaeme'nin Ali Şansalan tarafından oyundan atıldığı pozisyon! pic.twitter.com/IURDPwbGtq — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 23, 2020



