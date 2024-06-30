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Spor

Nwakaeme yeniden Trabzon'da

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme, kente geldi. Havalimanın açıklama yapan tecrübeli futbolcu, "Geri döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

15:03 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 15:24 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Anthony Nwakaeme havalimanında kısa bir açıklama yaptı.
Anthony Nwakaeme havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Trabzonspor, üst üste açıkladığı transferlerine kavuştu. Lunstram, Barisic, Ozan Tufan ve Cihan Çanak'ı renklerine bağlayan bordo-mavililer, son olarak da eski yıldızı Antony Nwakaeme’yi Trabzon'a getirdi.


35 yaşındaki futbolcu, havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Burada kısa bir açıklama yapan tecrübeli oyuncu, "Trabzonspor'a döndüğüm için çok mutluyum. Taraftarların ilgisine karşılık vermeyi umuyorum. Beni nasıl takip ettiklerini biliyorum, bu harika bir durum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Taraftarlarımızı çok özledim, kutlamaları çok özledim" ifadelerini kullandı.


Vatandaşı Paul Onuachu'yla görüştüğünü belirten Nwakaeme, "Burada ne kadar mutlu olduğunu bana söyledi. Ancak şu anki durumuyla ilgili bir bilgim yok açıkçası" diye konuştu.


Trabzonspor'da şampiyonluk yaşayan Nijeryalı yıldız, bordo-mavili formayla çıktığı 145 maçta 47 gol atıp 45 asist kaydetmişti.







#Trabzonspor
#Anthony Nwakaeme
#Süper Lig
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