Oğuz Aydın'da sıcak gelişme! Sürpriz talibi çıktı

Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fenerbahçeli Oğuz Aydın için sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...
Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Oğuz Aydın geliyor. Milli futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rus ekibi CSKA Moskova da Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 2 asist yaptı.