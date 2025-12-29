Oğuz Aydın'da sıcak gelişme! Sürpriz talibi çıktı

Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Oğuz Aydın geliyor. Milli futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rus ekibi CSKA Moskova da Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.