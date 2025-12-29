Oğuz Aydın'da sıcak gelişme! Sürpriz talibi çıktı

Yeni Şafak
15:0429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
UEFA Avrupa Ligi 5. Haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe oyuncusu Oğuz Aydın, taraftarları selamladı.
UEFA Avrupa Ligi 5. Haftasında Fenerbahçe ile Ferencvaros, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe oyuncusu Oğuz Aydın, taraftarları selamladı.

Trabzonspor'un transfer gündeminde olduğu iddia edilen Fenerbahçeli Oğuz Aydın için sürpriz bir talip daha çıktı. İşte ayrıntılar...

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kazandı.


Sarı-lacivertli takımdan ayrılması beklenen isimlerin başında Oğuz Aydın geliyor. Milli futbolcu ile Trabzonspor'un ilgilendiği iddia ediliyordu. Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Rus ekibi CSKA Moskova da Oğuz Aydın için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.


25 yaşındaki oyuncu bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 maçta 2 asist yaptı.





#Fenerbahçe
#Oğuz Aydın
#CSKA Moskova
