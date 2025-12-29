Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye flaş talep: Sörloth karşılığında takasla yıldız futbolcuyu istediler

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. İspanyol ekibinden, sarı lacivertlileri şaşırtan bir teklif geldi.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı lacivertli takım, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturmuştu.
İspanyol ekibinden, sarı lacivertlileri şaşırtan bir teklif geldi.
İspanyol basınında çıkan haberlere göre Atletico Madrid, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio’yu transfer listesine aldı.
La Liga ekibi, Sörloth görüşmeleri sırasında Asensio'yu istediklerini Fenerbahçe'ye bildirdi.
Atletico Madrid'in Asensio artı + bir miktar para karşılığında Sörloth'u bırakabileceği öğrenildi.
Fakat Fenerbahçe yönetimi ise kesinlikle Asensio'yu vermek istemediği için bu teklif reddedildi.
Fenerbahçe Sörloth'u 25 milyon euro bedelle kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor.