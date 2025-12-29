Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye flaş talep: Sörloth karşılığında takasla yıldız futbolcuyu istediler

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturmuştu. İspanyol ekibinden, sarı lacivertlileri şaşırtan bir teklif geldi.

1 /8 Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

2 /8 Sarı lacivertli takım, Alexander Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturmuştu.

3 /8 İspanyol ekibinden, sarı lacivertlileri şaşırtan bir teklif geldi.

4 /8 İspanyol basınında çıkan haberlere göre Atletico Madrid, Fenerbahçe forması giyen Marco Asensio’yu transfer listesine aldı.

5 /8 La Liga ekibi, Sörloth görüşmeleri sırasında Asensio'yu istediklerini Fenerbahçe'ye bildirdi.

6 /8 Atletico Madrid'in Asensio artı + bir miktar para karşılığında Sörloth'u bırakabileceği öğrenildi.

7 /8 Fakat Fenerbahçe yönetimi ise kesinlikle Asensio'yu vermek istemediği için bu teklif reddedildi.