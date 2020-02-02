AVRUPA LİGLERİ

Oğuzhan Özyakup Feyenoord'da siftahı yaptı

Hollanda Eredivisie'nin 21'nci haftasında milli oyuncu Oğuzhan Özyakup'un takımı ile ilk maçında ilk golünü attığı müsabakada Feyenoord sahasında Emmen'i 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi DHA
Oğuzhan Özyakup Feyenoord formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.

Oğuzhan Özyakup Feyenoord formasıyla ilk maçında ilk golünü attı.

Feijenoord Stadyumu'nda oynanan müsabakada Feyenoord ile Emmen karşı karşıya geldi. Feyenoord, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmayı başardı. Kırmızı-beyazlıları galibiyeti getiren golleri 2'nci dakika milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, 64'üncü dakikada Jörgensen ve 80'inci dakikada Sinisterra kaydetti.

Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki 11'nci galibiyetini elde etti ve puanını 40'a yükseltti. Emmen ise 11'inci mağlubiyetini yaşadı ve 22 puanda kaldı.

  • Oğuzhan siftah yaptı
  • Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup ilk maçında karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Yeni takımı ile çıktığı ilk müsabakada 2'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçiren Özyakup takımının galibiyetinde pay sahibi oldu. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu karşılaşmanın 63'üncü dakikasında yerini Renato Tapia'ya bıraktı.

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