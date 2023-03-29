Okan Buruk: "Elimizdeki ipleri bırakmayalım"

Süper Lig'de 14 maçlık galibiyet serisini Konyaspor deplasmanında bırakan Galatasaray, yeniden bir seri oluşturmak istiyor. Sarı kırmızılı takım, liderliğini sürdürse de en yakın rakibi Fenerbahçe puan farkını kapatmaya başladı.





Hükmen galip sayılacak maçlar dahil edildiğinde iki takım arasındaki puan farkı 3'e düştü. Bu sebeple Galatasaray, yeni bir seri oluşturarak rakibiyle arasındaki puan farkını arttırmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı takımın ilk hedefi Nef Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarını kazanmak.





"Hata şansımız yok"

Hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında beklenenin altında kalan oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Oyuncularına sık sık seslenen tecrübeli çalıştırıcının, "Özellikle Adana Demirspor ve Kasımpaşa maçlarında hata yapma lüksümüz yok. 2 maçı da taraftarımızın desteğiyle kazanmalıyız. Tüm ipler bizim elimizde. Bunu rakiplerimize teslim etmeyelim" dediği öğrenildi.



















