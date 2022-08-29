Spor Okan Buruk "Galibiyete daha yakın olan taraftık"
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Okan Buruk: "Galibiyete daha yakın olan taraftık"

Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu.

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Haber Merkezi İHA
Okan Buruk: Galibiyete daha yakın olan taraftık
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 4. maçına çıktı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Kazanamadığımız için üzüntülüyüz"

Oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu belirten Okan Buruk, “İki takımın da hedefi kazanmaktı. Oyunu daha çok yöneten taraf bizdik. Net pozisyonlar yakalayan taraftık. Buradan alınacak puan bütün takımlar için değerli ama galibiyete daha yakın olan taraftık. Kazanamadığımız için üzüntülüyüz. Oyun olarak bundan önceki haftaya nazaran daha iyi şeyler ortaya koymuştuk. Bu oyunun üstüne koyacağız. Tamamen takım olmaya başladık” ifadelerini kullandı.

"Hakemler açısından çok mutlu değiliz"

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmada net bir penaltılarının da verilmediğini de belirterek, “Cep telefonundan seyrettim. Bir pozisyon çok net penaltı olarak gözüküyor. 4 haftalık bölümde hakemler açısından çok mutlu değiliz. Bu mutsuzluğu belki bütün takımlar zaman zaman yaşıyor” ifadelerini kullanırken, Boey’in takımdan gönderilmesi ile ilgili soru üzerine, “Boey bizle devam edecek. Şu anda takımımızın en iyilerinden biri. Yeni transfer Mertens’in oyunundan memnunuz. Şu an yüzde 60 performans ile oynuyor. Yüzde 100 performans ile takıma daha çok katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

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