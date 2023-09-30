Okan Buruk: "Kazanarak devam etmek istiyoruz"

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında mücadeleyi değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi konsantre olduklarını ve kazanarak yola devam etmek istediklerini söyledi. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;





"Performansımız çok iyiydi"

"Oyuncularıma teşekkür ederim. İlk baştan sona kadar çok iyi konsantre oldular. Seyircimizle bütünleştiler. Geriye düşmemize rağmen yanımızda oldular. Oyuncularımın performansı çok iyiydi."





"Güzel bir yorgunluk"

"Bugün birçok rekor var bu sene ile ilgili. Bunu Ankaragücü gibi bir takıma karşı alabilmek önemliydi. İyi bir gün oldu. 3 gün sonra bir maça daha çıkacağız. Onun için moral lazımdı. Biraz yorulduk ama bu yorgunluk güzel bir yorgunluk. Verilerimiz çok iyiydi. Oyuncularımızı toparlayıp, antrenman yapıp, Manchester'a gideceğiz."





"Ayağına darbe aldı"

"Zaha doğru zamanda oynadı. Bugün oyun olarak attığı gol olarak onun için de güzel oldu. Sadece Ndombele'yi oynatamadık. Ayağına darbe almıştı riske etmek istemedik. Çok fazla maçımız var. Her oyuncuya şans gelecek. Bugün Kerem ilk defa forvet arkasında oynadı ve çok güzel oynadı. Oynadıkça daha iyisini yapacak. Her mevkide oynayabiliyor. Kazanarak devam etmek istiyoruz."















