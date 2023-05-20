Okan Buruk: Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı

Seyircimiz ile birlikte oyunumuz da güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizi iten ve büyük destek veren taraftarımızla burada olacağız. Her maçımız zor, Sivasspor da 3 kulvarda devam eden bir takım. Son 3 yılda takdire şayan bir performansları var. Son 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Rakiplerimize pozisyon vermedik neredeyse. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz.