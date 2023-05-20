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Spor

Okan Buruk: Tek düşüncemiz Ankaragücü maçı

Galatasaray - Sivasspor maçı sonrası Okan Buruk konuştu. Buruk, "Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

22:05 . 20/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk

Okan Buruk

Galatasaray sahasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Okan Buruk konuştu.


İşte Buruk'un galibiyetin ardından o sözleri:

Seyircimiz ile birlikte oyunumuz da güçlü bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizi iten ve büyük destek veren taraftarımızla burada olacağız. Her maçımız zor, Sivasspor da 3 kulvarda devam eden bir takım. Son 3 yılda takdire şayan bir performansları var. Son 3 maçımızı gol yemeden tamamladık. Rakiplerimize pozisyon vermedik neredeyse. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Artık tek düşüncemiz Ankaragücü maçı. Kazandığımız takdirde şampiyonluğu ilan ediyoruz.

Galatasaray camiası bugün de sahadan mutlu ayrılıyor, yüzümüz gülüyor. İnşallah bunu şampiyonluk gülüşü ile tamamlayabiliriz.





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#Okan Buruk
#Galatasaray
#Süper Lig
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