Okan Buruk UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedefi açıkladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6. haftasında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.





Müsabaka öncesi teknik direktör Okan Buruk ile futbolculardan Kerem Demirbay basın toplantısında soruları yanıtladı.





Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

'Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik'

"Rakibimizin Beşiktaş maçını özellikle izlemiştik. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Organize bir takım. Pas hızı yüksek bir takım. Top onlardayken tehlikeli bir takım. Gerçekten önemli bir takımla oynayacağız. Rakibimizin Avrupa Ligi'nde kalması için kazanmak isteyecektir. Biz de ilk 8'de kalabilmek için bu maç bizim için çok önemli. Oyuncularıma çok güveniyorum. Buraya moralli geldik. Eksiklerimiz var ama iyi bir kadroya sahibiz. En iyisini yapıp kazanmaya çalışacağız. Kazanarak ayrılmak istiyoruz buradan."

'Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz'

"Rakibimiz daha yüksek bir puanda olabilirdi. Beşiktaş'a karşı da iyi bir oyun ortaya koydular. İddiaları devam ediyor. Rakibimiz için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum. Biz biraz yoğun tempodan geliyoruz. Rakibimizin ligi bitti. Maç içerisinde göreceğiz iki takımın gücünü, maç içindeki adaptasyonunu."





'Final hedefini kuracağız'

"Elemeli tura geçince maç içi performansı önemli oluyor. O yüzden her takım her takımı eleyebilir. Final hedefini kuracağız. Bundan sonraki süreçte maçların nasıl geliştiğini göreceğiz. Bu hayali kuruyoruz çünkü bunun altyapısını oluşturduk şu ana kadar."

'Çok fazla gol yiyoruz'

"Bu sene çok fazla gol yiyoruz. Gol yemeden tamamlamak isteriz. Savunmada kalabalık olduğumuzda da gol yedik. Sivasspor maçında da aynısı oldu. İkinci golde 4 kişi savunmadayız. Çok uzaktan bir pasla gol yedik. Savunmayı daha iyi yaparsak çok daha güçlü olacağız."





Abdülkerim'in son durumu

"Savunma bölgesi, daha çok oyuncumuzun olduğu yer. Abdülkerim, bugün idmana çıktı. Yarın kararımızı vereceğiz. Savunmada oyuncumuz var. Ön tarafta, kanat anlamında biraz sıkıntımız var. Barış yok, Sallai Avrupa listesinde yok. Yarın planlarımız var. Onları uygulamaya çalışacağız."

Kerem Demirbay ise şöyle konuştu:

'Ben profesyonelim, yoluma bakarım'

"Futbolcular her zaman oynamak ister. Mutlu muyum, hayır ama Galatasaray'da mutluyum. Burada olmak çok gurur verici. En büyük biziz. Futbol bugün böyle, yarın değişebilir. Geçen sene önemli oyunculardan biriydim ama hala öyleyim. Motivasyon eksikliğim kesinlikle yok. Daha çok çalışıyorum. Oynamadığım için mutlu değilim ama bizler profesyoneliz. Hocanın kararına saygı duyuyorum. Yarın da başlarsam mutsuz olmam. Ben profesyonelim, yoluma bakarım."





'Hazırım, oynamak istiyorum'

"Tabii ki bir futbolcu 90 dakika oynadığında daha fit oluyor. Ama ben yüzde yüz fitim, hazırım. Antrenmanlar da hafif geçmiyor. Girdiğimde enerji veriyorum takıma, mücadele ediyorum. Ben futbolcuyum, her zaman oynadım. Şimdiki durum zor bir durum ama ben profesyonelim işime bakarım. Hazırım. Hocamız karar veriyor. Hepimiz saygı duyuyoruz. Gençlere örnek olmak istiyorum ve oluyorum. Negatif olmam hiçbir zaman. Hazırım, oynamak istiyorum. Hocamız karar veriyor ve hepimiz buna saygı duyuyoruz."

'Barış kardeşim'

"Barış zaten kardeşim, kardeşime kimse kolay kolay zarar veremez. Ondan dolayı mecbur kaldım. Televizyonda farklı görünüyor belki ama hiçbir zaman kardeşlerimin yanından ayrılmam!"











