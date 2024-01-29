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Spor

Okan Buruk'tan transfer isteği: "Acil istiyorum"

Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk, "Transferde bir sağ bek ve sol bek acil olarak istiyorum. Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar" ifadelerini kullandı.

22:57 - 29/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 23:09 - 29/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Teknik direktör Okan Buruk
Teknik direktör Okan Buruk

Galatasaray, Süper Lig 23. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.


Sarı-kırmızılılarda galibiyetin ardından teknik direktör Okan Buruk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Okan Buruk'un açıklamaları:

'Rekorları kırıyoruz'

"Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz"


'Hedefimiz şampiyon olmak'

"Asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar"


'Eksiklerimiz var'

"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz"


'Allah da bize sonucu verdi'

"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık. Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi"


'Transferde bir sağ bek ve sol bek acil olarak istiyorum'

"Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Başkanımızla da konuştuk. Erden bey zaten uğraşıyor. Yönetimimiz bize destek veriyor. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor"





#Galatasaray
#Okan Buruk
#Gaziantep FK
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