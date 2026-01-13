Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır açıklaması: Polemiklere açıklık getirdi

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında Galatasaray deplasmanda Fethiyespor'u 2-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.

Galibiyetin ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk soruları yanıtladı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle;

'Bu zeminde oynamak çok zor'

"Birincisi, Fethiye hem taraftarına hem yönetimine başkanına teşekkürler, bizi güzel ağırladılar. Galatasaraylı taraftarlar burada bizi yalnız bırakmadılar. Güzel bir ortam vardı. Belki zemin çok kötüydü, düzeltmek için büyük çaba sarf ettiler ama bu zeminde oynamak çok zor."

'Bir yandan bu maçı düşündük'

"Maç bittiğinde düşündüğüm şey, sakatlıklar olduğu. Bir Arda Ünyay'ın sakatlığı var, arka adalesinde. 45'te Abdülkerim - Davinson değişikliği düşündüm. 45'te Lemina'yı çıkarttım. Bir yandan değişiklikleri yaptık skoru düşünmeden, bir yandan oyuncuları değiştirdik. Bir yandan cumartesiyi bir yandan bu maçı düşündük."

'9 puanla gruptan çıkmayı istiyoruz'

"Belli bir süre top girmedi, pozisyonlara girdik ama sona doğru goller geldi. Kupada yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonraki maç İstanbulspor ile. O maçı da kazanıp 9 puanla gruptan çıkmayı istiyoruz."

'Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor'

"Çalışmalarımız sürüyor. Çok elit oyunculara gittiğinizde yavaş ve süre alan görüşmeler olabiliyor. Hiç merak etmesinler, bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Onları mutlu edecek oyuncuları alacağız. Hemfikiriz hepimiz. Bazen istediğiniz oyuncuları getirmek süre alıyor."

'En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız'

"Önemli olan bu oyunculara ulaşabilmek. Sezon başında yaptık, tekrar çalışıyoruz. En kısa zamanda bitirmeye çalışacağız. Haklılar tabii ki, istiyorlar. O konuda bir şey diyemeyiz, 'niye istiyorsunuz' diyemeyiz. Hem başkanımız hem transfer komitesi yoğun çalışma sürdürüyor."

'Icardi'nin performansından memnunum'

"Çok iyi bir Gaziantep'te Trabzonspor maçı oynadı, ligi gol atarka bitirdi. İyi durumda olan, fiziksel olarak 90 dakika sahada tuttuk ki maç oynama süresi artsın diye. Takımı için çabaladı, paslar verdi. Benim açımdan iyi performansla oyunu bitirdi. Icardi'nin performansından memnunum."

'Uğurcan cumartesi sahada olacak'

"Daha önce söyledik. Kaleci mevkisinde bir planlama yaptık. Birer maç Uğurcan ve Günay'ı oynatacaktık Süper Kupa'da. Uğurcan, Trabzonspor maçında oynamak istedi. Oyuncularımız hep oynamak istiyor. Fenerbahçe finalinde Günay ile başladık. Burada da tabii ki geçen sene de Türkiye Kupası'ndaki yarı final maçında Günay oynadı, finalde Günay oynadı. Biz bu maçları paylaştırmak istedik iki oyuncumuza. Konuşulanlara, yazılanlara, anlatılanlara önem vermemek gerekiyor. Buraya getirmek çünkü cumartesi günü Uğurcan oynayacak. İstanbul'da bıraktık. Bir tane de kaleci hocamızı bıraktık. Onla beraber çalıştı. Uğurcan cumartesi sahada olacak."











