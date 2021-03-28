Olcay Şahan: "Atiba'nın heykeli dikilmeli"

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay Şahan, Beşiktaş'tan takım arkadaşı Atiba Hutchinson'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Takma ilk geldiğinde 'Gereksiz transfer' gibi konuşmaların olduğunu belirten Olcay, 38 yaşındaki Kanadalı futbolcunun performansıyla herkesin saygısını kazandığını ifade etti.
Atakan Kurt'un Youtube kanalına Olcay Şahan'ın Atiba hakkındaki açıklamaları şöyle;
"Alex'in heykeli dikildiyse Atiba da o konuma gelmiştir"
- "Atiba kampa geldiğinde onun hakkında 'Gereksiz transfer' deniyordu. Transfer olduğunda bu kadar yaşlı değildi, 30'lu yaşlarındaydı. Gerçekten saygı duyulacak bir futbolcu. Fenerbahçe'de Alex'in heykeli dikildiyse, Beşiktaş'ta da Atiba o konuma gelmiştir. Çünkü şampiyonluklar yaşadı ve her zaman ilk 11 oynayan bir futbolcu. Onun hak ettiğini düşünüyorum."
Olcay Şahan, #Trabzonspor günlerini anlatıyor. pic.twitter.com/IN97fTg2m2
Olcay Şahan, #Trabzonspor günlerini anlatıyor. pic.twitter.com/IN97fTg2m2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2021