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Önce hoca ardından transfer

Önce hoca ardından transfer

10:5527/12/2024, Cuma
G: 27/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışacak.
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel başkanlık için yarışacak.

Beşiktaş'ta pazar günü yapılacak olan başkanlık seçimlerinin hemen akabinde yeni teknik direktör açıklanacak. Ardından transfer harekatına başlayacak olan siyah-beyazlılar en az 3 oyuncuyu kadrosuna katacak.

Beşiktaş camiası pazar günü yapılacak başkanlık seçimini bekliyor. Mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yarışacağı seçimlerin ardından kazanacak kişinin önünde acil çözülmesi gereken problemler bekliyor. Şu anda takım idareten çalıştıran teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yerine yeni teknik direktör belirlenecek. İki adayın da ilk hedefi Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek.


Daha önce siyah-beyazlı takımda şampiyonluk yaşayan Yalçın ile anlaşma sağlanamazsa alternatif isimler devreye girecek. Hem Yücel'in hem de Adalı'nın listesinde yerli ve yabancı adaylar bulunuyor. Beşiktaş daha sonra yeni teknik direktörün taleplerine göre transfer sürecini başlatacak ve takımın eksik bölgelerine takviyeler gelecek. Takıma 3 yeni ismin katılması bekleniyor.


Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Zorlu periyot bekliyor

Beşiktaş ligin ikinci yarısında da işi kolay olmayacak. Siyah-beyazlılar seçimin ardından zorlu bir takvimin içerisine girecek. Ocak ayında Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Bodrum FK, Samsunspor ve Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, kupada ise Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş, 22 Ocak'ta Athletic Bilbao ve 30 Ocak'ta ise Twente ile kozlarını paylaşacak ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarını tamamlayacak.







#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Hüseyin Yücel
#Sergen Yalçın

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