Operasyon geçiren Sergen Yalçın'dan ilk açıklama

Sergen Yalçın bugünkü antrenmanda takımın başında yer aldı.
Anjiyo operasyonu geçiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün sabah saatlerinde anjiyo operasyonu geçirdi. Sağlık durumu iyi olan deneyimli teknik adam bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde takımla ilk idmanına çıktı.
Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından destek mesajları için açıklama yaptı.
'Yanımda olduğunuz için teşekkür ederim'
53 yaşındaki çalıştırıcı,
“Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler”
ifadelerini kullandı.
#Beşiktaş
#Sergen Yalçın
#Süper Lig