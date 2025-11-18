Yeni Şafak
Beşiktaş'ın acı kaybı: Eski asbaşkan vefat etti

18:57 18/11/2025, Salı
Beşiktaş, Türk spor camiasının tanınan yöneticilerinden ve kulübün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ın vefat ettiğini duyurdu.

Beşiktaş Kulübü, Türk spor camiasının tanınan yöneticilerinden ve kulübün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini duyurdu. 1941 yılında dünyaya gelen Erdoğan’ın ölüm haberi siyah-beyazlı toplulukta üzüntüyle karşılandı.


Kulübün Açıklaması

Beşiktaş’ın resmi duyurusunda, Erdoğan’ın kulüp bünyesindeki hizmetlerine özellikle vurgu yapıldı. Açıklamada, camianın tecrübeli isminin emeklerinin her zaman anılacağı ifade edilirken, ailesine ve sevenlerine taziye mesajı iletildi.



Erdoğan’ın Beşiktaş’taki Rolü

1970’lerden itibaren çeşitli dönemlerde görev alan Levent Erdoğan, özellikle yönetim yapısındaki katkılarıyla biliniyordu. Türk futbolunda yöneticilik kültürünün oluşmasına katkı sağlayan isimler arasında yer alan Erdoğan, Beşiktaş yönetim kurullarında farklı sorumluluklar üstlenmişti.




