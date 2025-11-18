Beşiktaş'ın acı kaybı: Eski asbaşkan vefat etti

Eski Asbaşkanlarımızdan Levent Erdoğan’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Levent Erdoğan’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/pXWuuvklLz