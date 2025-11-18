Beşiktaş'ın acı kaybı: Eski asbaşkan vefat etti

Beşiktaş, Türk spor camiasının tanınan yöneticilerinden ve kulübün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan'ın vefat ettiğini duyurdu.
Beşiktaş’ın resmi duyurusunda, Erdoğan’ın kulüp bünyesindeki hizmetlerine özellikle vurgu yapıldı. Açıklamada, camianın tecrübeli isminin emeklerinin her zaman anılacağı ifade edilirken, ailesine ve sevenlerine taziye mesajı iletildi.
1970’lerden itibaren çeşitli dönemlerde görev alan Levent Erdoğan, özellikle yönetim yapısındaki katkılarıyla biliniyordu. Türk futbolunda yöneticilik kültürünün oluşmasına katkı sağlayan isimler arasında yer alan Erdoğan, Beşiktaş yönetim kurullarında farklı sorumluluklar üstlenmişti.