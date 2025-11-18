Beşiktaş'tan son dakika Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen antrenmanlara çıkmayan yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bel ağrısı olduğunu bildirerek takımla yapılacak çalışmaya katılmadığı ifade edildi.