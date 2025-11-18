Beşiktaş'tan son dakika Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen idmanlara çıkmayan Portekizli futbolcusu Rafa Silva ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Kulüp, oyuncunun MR'a gireceğini duyurdu.
Beşiktaş Kulübü, Nevzat Demir Tesisleri'ne gelmesine rağmen antrenmanlara çıkmayan yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir bilgilendirme yaptı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcunun bel ağrısı olduğunu bildirerek takımla yapılacak çalışmaya katılmadığı ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Rafa Silva bel ağrısı olduğunu bildirerek çalışmaya katılmadı. Rafa Silva, bugün sağlık sponsorumuz Acıbadem Hastanesi’nde MR görüntülemesine girecek."