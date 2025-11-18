Gündem olan iddia: Rafa Silva ezeli rakibe gitmek istiyor

Beşiktaş’ta Portekizli yıldız Rafa Silva bugün de idmana katılmadı. Sakatlığını gerekçe gösteren oyuncunun takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, ortaya atılan Galatasaray iddiası sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi sürüyor. Portekizli yıldız futbolcu, dün olduğu gibi bugün de sakatlığını gerekçe göstererek idmana çıkmadı.
Rafa Silva'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği büyük merak konusu olurken, 32 yaşındaki futbolcuyla ilgili gündem olan bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Gazeteci Serhat Ulueren, Telegol programında Rafa Silva'nın Galatasaray'a transfer olmak istediğini öne sürdü.
Oğlunun Rafa Silva ile arkadaş olduğunu belirten Ulueren, "Rafa, bu takımla daha fazla yolunun olmadığını biliyor. Çünkü Rafa'nın gönlü Galatasaray'da oynamaktan yana. Galatasaray'a haber de gönderdi" diye konuştu.
Rafa'nın sezon başında da ayrılmak istediğini ifade eden Serhat Ulueren, "Kontratından dolayı menajeri, 'İdare et, zaten önümüzdeki yıl kontratın bitiyor. Bunlar transfer yapacaklar falan' dedi" ifadelerini kullandı.
Serhat Ulureren'in Rafa Silva-Galatasaray iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu.