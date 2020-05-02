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​Orkun Kökçü'nün menajeri Arsenal ile görüştü

Orkun Kökçü'nün menajeri Arsenal ile görüştü

Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü, dünya devlerini peşine taktı. Özellikle Arsenal'in ısrarla istediği 19 yaşındaki genç yetenek için, yakın zamanda Hollanda ekibinin kapısını çalacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Orkun Kökçü bu sezon 35 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Orkun Kökçü bu sezon 35 maçta 3 gol ve 6 asistle oynadı.

Daha önce A Milli Takımımızı seçtiğini açıklayan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, gelecek sezon için devlerin radarına girmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in kadrosuna katmak istediği genç yıldız için, Barcelona, Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta gibi kulüplerde devrede.

Geleceğe yatırım yapmak isteyen teknik direktör Mikel Arteta, Orkun'un takıma katılmasını ısrarla istediği öğrenilirken; 19 yaşındaki oyuncunun menajerinin Arsenal yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.

Arsenal'den Orkun Kökçü için rekor teklif
Arsenal'den Orkun Kökçü için rekor teklif

A Milli Takımımızı seçtiğini açıklayan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, gelecek sezon için devlerin radarına girmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in, EURO 2020'de yıldız adaylarından biri olacağına inandığı Orkun Kökçü için kesenin ağzını açtığı iddia edildi.İngiliz basını Daily Mail'de yer alan habere göre, Feyenoord ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun, sözleşmesini uzatmayı düşünmüyor. Arsenal'de 26 milyon euroluk bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamak ve genç oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.Orkun Kökçü ile Beşiktaş'ın yanı sıra Barcelona'nın da ilgilendiği iddia edilmişti. 19 yaşındaki oyuncu bu sezon 34 karşılaşmada 3 gol 6 asist ile oynadı.Orkun Kökçü: &quot;Ay-Yıldızlı formamız ile şanlı ülkem Türkiye&#39;yi temsil etme kararı almış bulunmaktayım. Hocalarıma bana gösterdikleri ilgi ve bu formayı taşıma onurunu uygun gördükleri için teşekkür ederim.&quot; pic.twitter.com/ftB1bem0SR&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2019

  • Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde, Feyenoord ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun Kökçü için Arsenal'in 26 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti.

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