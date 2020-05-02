​Orkun Kökçü'nün menajeri Arsenal ile görüştü

Daha önce A Milli Takımımızı seçtiğini açıklayan 19 yaşındaki Orkun Kökçü, gelecek sezon için devlerin radarına girmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in kadrosuna katmak istediği genç yıldız için, Barcelona, Chelsea, Sevilla, Roma ve Atalanta gibi kulüplerde devrede.
Geleceğe yatırım yapmak isteyen teknik direktör Mikel Arteta, Orkun'un takıma katılmasını ısrarla istediği öğrenilirken; 19 yaşındaki oyuncunun menajerinin Arsenal yönetimiyle görüştüğü öne sürüldü.
- Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde, Feyenoord ile sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Orkun Kökçü için Arsenal'in 26 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı iddia edilmişti.
Orkun Kökçü: "Ay-Yıldızlı formamız ile şanlı ülkem Türkiye'yi temsil etme kararı almış bulunmaktayım. Hocalarıma bana gösterdikleri ilgi ve bu formayı taşıma onurunu uygun gördükleri için teşekkür ederim." pic.twitter.com/ftB1bem0SR
Orkun Kökçü: "Ay-Yıldızlı formamız ile şanlı ülkem Türkiye'yi temsil etme kararı almış bulunmaktayım. Hocalarıma bana gösterdikleri ilgi ve bu formayı taşıma onurunu uygun gördükleri için teşekkür ederim." pic.twitter.com/ftB1bem0SR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 22, 2019
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