Orta sahaya iki aday

Gündeme son gelen isim Grzegorz Krychovviak oldu. Polonyalı futbolcunun bonservis bedelinin bulunmaması avantaj olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavililer, serbest statüdeki oyuncu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Orta saha için öne çıkan bir isimse Zinckernagel. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi.Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege de transfer yarışından çekildi. Danimarkalı futbolcuyu Club Brugge de istiyor.