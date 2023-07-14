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Spor

Orta sahaya iki aday

Orta sahaya deneyimli bir oyuncu arayan Trabzonspor'da sıcak gelişmeler var. Gündeme gelenler futbolcular Grzegorz Krychovviak ve Olimpiakos'ta forma giyen Danimarkalı Zinckernagel'i listesine aldı.

10:18 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Krychovviak - Zinckernagel

Krychovviak - Zinckernagel

Gündeme son gelen isim Grzegorz Krychovviak oldu. Polonyalı futbolcunun bonservis bedelinin bulunmaması avantaj olarak değerlendiriliyor. Bordo-mavililer, serbest statüdeki oyuncu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştirecek.


Orta saha için öne çıkan bir isimse Zinckernagel. Belçika ekipleriyle yarışan Trabzonspor için bir rakip daha elendi.Zinckernagel'i transfer etmek isteyen Standard Liege de transfer yarışından çekildi. Danimarkalı futbolcuyu Club Brugge de istiyor.


Olimpiakos ile pazarlıklar sürüyor.






#Trabzonspor
#Grzegorz Krychovciak
#Zinckernagel
1 saat önce
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