Osimhen için olay transfer iddiası! "Üst düzey bir isimden duydum" dedi

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Oliseh, Vinicius Junior'un olası ayrılığı durumunda Real Madrid'in, Nijeryalı golcü için derhal harekete geçeceğini öne sürdü.
Nijerya futbolunun köklü isimlerinden ve eski milli takım teknik direktörlerinden Sunday Oliseh, ülkenin yıldızı Victor Osimhen'in kariyerine dair bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Oliseh, prestijli Global Football Insight Podcast yayınında yaptığı açıklamalarla, 26 yaşındaki forvetin yeni sezonda İspanyol devi Real Madrid'e transfer olabileceğini duyurdu.
Eski futbolcunun aktardığı bilgilere göre, Real Madrid'in bu transfer hamlesi, Brezilyalı genç yıldızı Vinicius Junior'ın takımdan ayrılma ihtimaline bağlı. Oliseh, Vinicius'un ayrılması durumunda La Liga devinin, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için vakit kaybetmeyeceğini belirtti.
Sunday Oliseh, söz konusu transfer iddiasının kaynağına dair şifreli ancak oldukça güçlü bir ifade kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Osimhen'in aday olma ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim" ifadelerini kullandı.