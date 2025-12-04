Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Osimhen için olay transfer iddiası! "Üst düzey bir isimden duydum" dedi

Osimhen için olay transfer iddiası! "Üst düzey bir isimden duydum" dedi

17:184/12/2025, Perşembe
G: 4/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Victor Osimhen bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti.
Victor Osimhen bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 9 gol kaydetti.

Nijerya futbolunun efsane isimlerinden Sunday Oliseh, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir kulis bilgisi paylaştı. Oliseh, Vinicius Junior'un olası ayrılığı durumunda Real Madrid'in, Nijeryalı golcü için derhal harekete geçeceğini öne sürdü.

Nijerya futbolunun köklü isimlerinden ve eski milli takım teknik direktörlerinden Sunday Oliseh, ülkenin yıldızı Victor Osimhen'in kariyerine dair bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. Oliseh, prestijli Global Football Insight Podcast yayınında yaptığı açıklamalarla, 26 yaşındaki forvetin yeni sezonda İspanyol devi Real Madrid'e transfer olabileceğini duyurdu.


Eski futbolcunun aktardığı bilgilere göre, Real Madrid'in bu transfer hamlesi, Brezilyalı genç yıldızı Vinicius Junior'ın takımdan ayrılma ihtimaline bağlı. Oliseh, Vinicius'un ayrılması durumunda La Liga devinin, Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmak için vakit kaybetmeyeceğini belirtti.


Sunday Oliseh, söz konusu transfer iddiasının kaynağına dair şifreli ancak oldukça güçlü bir ifade kullandı. Tecrübeli teknik adam, "Osimhen'in aday olma ihtimali çok fazla konuşuluyor. Bu bilgiyi nasıl edindiğimi söylemeyeceğim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz ama bunu üst düzey bir isimden duyduğumda genç adam adına çok sevindim" ifadelerini kullandı.



#Victor Osimhen
#Galatasaray
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİLİK PRİM GÜN SAYISI DEĞİŞECEK: 7200 günle erken emeklilik ne zaman gelecek? 2008 öncesi ve sonrası...