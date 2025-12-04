Yeni Şafak
Camiayı rahatsız etti! Galatasaraylı yıldıza özel uyarı yapıldı

11:234/12/2025, Perşembe
Galatasaray'da derbide alınan 1-1'lik beraberliğin ardından teknik direktör Okan Buruk harekete geçti. Sık sık sakatlanan yıldız isme özel uyarı yapıldı.

Galatasaray'da son dönemde yaşanan sakatlık krizi teknik heyetin elini kolunu bağlamaya devam ediyor. Takımda sık sık sakatlanan isimlerin başında gelen Ismail Jakobs'un durumu ise sarı-kırmızılı cephenin sabrını zorluyor.

Sağlık kurulunun yaz transfer döneminde "riskli" raporu verdiği Senegalli sol bek, bu süreçte bir de özel hayatıyla gündeme geldi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görüntülendiği öne sürülen Jakobs'un bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle sağlık açısından kritik bir dönemde olması nedeniyle oyuncuya özel bir uyarı yapıldığı belirtildi.

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki Jakobs, Galatasaray formasını giydiği 40 maçta sahada yer aldı. Bu süreçte toplam 133 gün takımdan uzak kalan oyuncu, sakatlıkları sebebiyle tam 31 maç kaçırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Jakobs'un, bu hafta oynanacak Samsunspor karşılaşmasına da yetişmesi beklenmiyor. Teknik ekip ve sağlık heyeti, Senegalli oyuncuyu dev turnuvadaki kritik Monaco müsabakasına yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

