Camiayı rahatsız etti! Galatasaraylı yıldıza özel uyarı yapıldı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Türk kız arkadaşından ayrılan ve gece hayatında sıkça görüntülendiği öne sürülen Jakobs'un bu davranışları kulüp içinde rahatsızlık yarattı. Özellikle sağlık açısından kritik bir dönemde olması nedeniyle oyuncuya özel bir uyarı yapıldığı belirtildi.