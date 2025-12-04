Galatasaray'da Icardi depremi! Derbideki tavrı bardağı taşırdı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sonradan oyuna giren Mauro Icardi'nin tavrı, yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile ilgili kararını verdi.
2022-23 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme krizi yaşanan Icardi'nin Galatasaray macerası sona ermek üzere.
Puansız ayrıldıkları Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentileri karşılayamayan Mauro Icardi, Sabah Gazetesi'ne göre derbide 89'da oyuna girince tavır yaptı.
Yaşanan son gelişmenin ardından Icardi'nin Galatasaray'da gözden düştüğü ifade edildi. Ocak ayında 4 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet takviyesi de yapacak.
Forvetin yanı sıra Galatasaray'ın transfer planladığı diğer mevkiler ise stoper, orta saha ve kanat.
32 yaşındaki Mauro Icardi'nin Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Arjantinli forvet bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 18 maça çıkıp 765 dakika süre aldı ve 7 gol kaydetti.