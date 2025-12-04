Galatasaray'da Icardi depremi! Derbideki tavrı bardağı taşırdı

Galatasaray'ın Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı derbi maçında sonradan oyuna giren Mauro Icardi'nin tavrı, yönetimi kızdırdı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcü ile ilgili kararını verdi.

1 /5 2022-23 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda yeni sözleşme krizi yaşanan Icardi'nin Galatasaray macerası sona ermek üzere.

2 /5 Puansız ayrıldıkları Kocaelispor ve Union SG maçlarında beklentileri karşılayamayan Mauro Icardi, Sabah Gazetesi'ne göre derbide 89'da oyuna girince tavır yaptı.

3 /5 Yaşanan son gelişmenin ardından Icardi'nin Galatasaray'da gözden düştüğü ifade edildi. Ocak ayında 4 transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, yedek kalmayı sorun etmeyecek bir forvet takviyesi de yapacak.

4 /5 Forvetin yanı sıra Galatasaray'ın transfer planladığı diğer mevkiler ise stoper, orta saha ve kanat.