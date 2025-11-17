Osimhen’den korkutan sakatlık: Sahayı ağlayarak terk etti

Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde Nijerya’nın yıldız golcüsü Victor Osimhen, ikinci yarının hemen başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Soyunma odasına giderken gözyaşlarını tutamadığı iddia edilen Osimhen’in durumu spor basınında geniş yankı uyandırdı.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off finalinde büyük heyecan yaşanırken, Nijerya cephesinde moral bozan bir gelişme yaşandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşan Nijerya, mücadeleye Victor Osimhen, Ademola Lookman ve Samuel Chukwueze gibi yıldız isimlerle başladı.
Ancak karşılaşmanın ikinci yarısına girilirken Nijerya’nın en önemli hücum silahı olan Victor Osimhen talihsiz bir sakatlık yaşadı. 46. dakikada kenara alınan golcü futbolcu, oyundan çıkar çıkmaz doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.
Nijerya’nın Dünya Kupası hedefleri için kritik öneme sahip olan Osimhen’in sağlık raporu, önümüzdeki günlerde takımın rotasını doğrudan etkileyebilir.