Eski hakemler yorumladı: Osimhen’in golü neden iptal edildi, ofsayt mı?

19:009/11/2025, Pazar
9/11/2025, Pazar
Osimhen’in golü neden iptal edildi, faul var mı?
Osimhen’in golü neden iptal edildi, faul var mı?

Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın 83. dakikasında Osimhen'in attığı golle Galatasaray 1-1'lik beraberliği yakaladı. Hakem Çağdaş Altay VAR uyarısı ile golü iptal etti. Peki, Osimhen’in golü neden iptal edildi, faul var mı?

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor-Galatasaray maçında tansiyonu yükselten bir karar daha! Mücadelenin 83. dakikasında yıldız forvet Victor Osimhen’in attığı golle sarı-kırmızılılar 1-1'lik beraberliği yakaladı. Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda VAR'ın ofsayt uyarısı ile golü iptal etti.

Osimhen’in golü neden iptal edildi, ofsayt mı?

Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;

Serdar Akçer:
'Galatasaraylı Sara, Osimhen topa vurduğunda ofsayt pozisyonunda ve kaleci ve defans oyuncusuna teması var. Etkisi mevcut karar Ofsayt.'
Deniz Ateş BİTNEL:
'Sara ofsayt pozisyonunda ve hem defans oyuncusu hemde kaleciyi etkiliyor. Gol iptali doğru...!'



