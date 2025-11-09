Osimhen’in golü neden iptal edildi, faul var mı?
Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Maçın 83. dakikasında Osimhen'in attığı golle Galatasaray 1-1'lik beraberliği yakaladı. Hakem Çağdaş Altay VAR uyarısı ile golü iptal etti. Peki, Osimhen’in golü neden iptal edildi, faul var mı?
Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor-Galatasaray maçında tansiyonu yükselten bir karar daha! Mücadelenin 83. dakikasında yıldız forvet Victor Osimhen’in attığı golle sarı-kırmızılılar 1-1'lik beraberliği yakaladı. Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda VAR'ın ofsayt uyarısı ile golü iptal etti.
Osimhen’in golü neden iptal edildi, ofsayt mı?
Eski hakemler bu pozisyonu şu şekilde yorumladı;
Serdar Akçer:
'Galatasaraylı Sara, Osimhen topa vurduğunda ofsayt pozisyonunda ve kaleci ve defans oyuncusuna teması var. Etkisi mevcut karar Ofsayt.'
Deniz Ateş BİTNEL:
'Sara ofsayt pozisyonunda ve hem defans oyuncusu hemde kaleciyi etkiliyor. Gol iptali doğru...!'
