Osimhen’in golü neden iptal edildi, ofsayt mı?

Süper Lig’in 12. haftasında Kocaelispor-Galatasaray maçında tansiyonu yükselten bir karar daha! Mücadelenin 83. dakikasında yıldız forvet Victor Osimhen’in attığı golle sarı-kırmızılılar 1-1'lik beraberliği yakaladı. Hakem Çağdaş Altay bu pozisyonda VAR'ın ofsayt uyarısı ile golü iptal etti.