Oumar Niasse sürprizi: Süper Lig ekibiyle görüşüyor

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'a talip oldu.

Yıllık 1.5 milyon euro istedi

Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Süper Lig'de parlamıştı

Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giydi ve 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişatını Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.

00:43 dk 19 Ekim 2015 Diğer Niasse'dan ilginç gol Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşı karşıya geleceği Lokomotif Moskova, ligde zorlu bir mücadeleden galip ayrıldı. Moskova derbisinde Spartak'ın karşısına çıkan Lokomotif'e 2-1'lik galibiyeti eski Akhisarsporlu Oumar Niasse'nin klas gölü getirdi. Rakip oyuncuyla adeta duvar pası yapan Senegalli forvet uzaktan rakip kaleciyi avladı.