TRANSFER

Oumar Niasse Süper Lig'e mi geri dönüyor?

Oumar Niasse sürprizi: Süper Lig ekibiyle görüşüyor

Daha önce Süper Lig devlerinin radarına giren ve şu an boşta olan Senegalli golcü Oumar Niasse'nin Denizlispor ile görüşme halinde olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yeşil-siyahlı kulüpten talep ettiği yıllık maaş ortaya çıkarken, pazarlıkların da sürdüğü öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Niasse, Everton'da beklentileri karşılayamadı.

Niasse, Everton'da beklentileri karşılayamadı.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'a talip oldu.

Yıllık 1.5 milyon euro istedi

Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.

Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

Oumar Niasse'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro
Oumar Niasse'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3.2 milyon euro

Süper Lig'de parlamıştı

Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giydi ve 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişatını Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.

Niasse'dan ilginç gol
Diğer

Niasse'dan ilginç gol

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda karşı karşıya geleceği Lokomotif Moskova, ligde zorlu bir mücadeleden galip ayrıldı. Moskova derbisinde Spartak'ın karşısına çıkan Lokomotif'e 2-1'lik galibiyeti eski Akhisarsporlu Oumar Niasse'nin klas gölü getirdi. Rakip oyuncuyla adeta duvar pası yapan Senegalli forvet uzaktan rakip kaleciyi avladı.

Jimmy Durmaz'ın Süper Lig'den iki talibi var
Jimmy Durmaz'ın Süper Lig'den iki talibi var

Transferde kaleci Cenk Gönen ve orta saha Martin Bakalorz'a imza attıran Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jimmy Durmaz'a kanca attı. Yeşil-siyahlıların 31 yaşındaki oyuncuya teklif sunduğu ve Jimmy'den cevap beklediği ifade edildi. Sağ kanatta görev yapan tecrübeli futbolcunun da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin de Jimmy Durmaz'la görüştüğü ileri sürüldü. Jimmy Durmaz'ın kariyeriFutbol kariyerine doğduğu yer İsveç'in Malmö takımında başlayan Jimmy, 2012-2013 sezonunda Gençlerbirliği'ne imza attı. Başkent temsilcisinde 1.5 sezon top oynayan futbolcu, ardından Olympiakos ve Toulouse'da forma giydi. Geçen sezon Galatasaray'a gelen tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılılarda 15 resmi maça çıkıp sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi. Jimmy Durmaz kariyerinde 47 defa İsveç Milli Takımı'nda görev aldı.Video: Jimmy Durmaz'dan müthiş frikik golü

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