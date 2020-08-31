Oumar Niasse sürprizi: Süper Lig ekibiyle görüşüyor
Daha önce Süper Lig devlerinin radarına giren ve şu an boşta olan Senegalli golcü Oumar Niasse'nin Denizlispor ile görüşme halinde olduğu belirtildi. 30 yaşındaki futbolcunun yeşil-siyahlı kulüpten talep ettiği yıllık maaş ortaya çıkarken, pazarlıkların da sürdüğü öğrenildi.
Haber MerkeziDHA
Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen ve bonservisi elinde olan Oumar Niasse'a talip oldu.
Yıllık 1.5 milyon euro istedi
Ege ekibinin 30 yaşındaki deneyimli forvet ile masaya oturduğu ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi. Senegalli golcünün yıllık 1.5 milyon euro yıllık ücret talep ettiği, Denizlispor yönetiminin oyuncuyla pazarlıkları sürdürdüğü belirtildi.
Güçlü bir hücum hattı oluşturmak isteyen teknik direktör Robert Prosinecki'nin de bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.
Süper Lig'de parlamıştı
Süper Lig deneyimi de bulunan Niasse, 2013-2014 sezonunda Akhisarspor'da forma giydi ve 40 maçta 15 gol atıp 7 asist yaptı. Bu performansıyla dikkat çeken deneyimli futbolcu, aynı yıl Lokomotiv Moskova'nın yolunu tuttu. Başarılı gidişatını Rusya'da da sürdüren Niasse bir sezon sonra, 17.9 milyon euro bedelle Everton'a transfer oldu. Everton'da istikrar yakalayamayan Niasse, 2016-2017 sezonunda Cardiff, 2018-2019 sezonunda ise Hull City'de kiralık olarak forma giydi. Niasse, geçen sezon Everton'da fazla şans bulamazken lig ve kupalarda 5 maçta forma giyip 3 gol attı.
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