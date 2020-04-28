BUNDESLİGA

Ozan Kabak: İnşallah bu zor günlerden çıkacağız

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Schalke 04'te forma giyen milli oyuncu Ozan Kabak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu zor günleri atlatacaklarına inandığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Ozan Kabak bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Ozan Kabak bu sezon 21 maçta 3 gol ve 1 asistle oynadı.

Schalke 04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan Ozan Kabak, kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Koronavirüse yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

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