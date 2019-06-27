Ozan Kabak Schalke 04'e transfer oluyor

Stuttgart'ın Bundesliga'dan küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılmaya karar veren Ozan Kabak, transfer kararını verdi.

Milan ve Bayern Münih ile görüşmeler gerçekleştiren milli oyuncu son olarak Schalke 04 ile masaya oturdu. BILD'in haberine göre Ozan Kabak, daha fazla forma şansı bulabilmek adına tercihini Schalke'den yana kullandı.

Alman ekibinin bu transfer karşılığında Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray yetiştirme bedeli alamayacak

Milan ve West Ham’ı reddeden Ozan Kabak'ın Almanya’da kalmasından dolayı Galatasaray 750 bin Euro’luk yetiştirme bedelini alamayacak.

00:22 dk 06 Nisan 2019 Diğer Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı Stuttgrat'ta forma giyen Ozan Kabak, Nümberg'e attığı golle takımına 1 puanı getirirken Bundesliga'daki gol sayısını da 3'e çıkardı.



