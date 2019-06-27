BUNDESLİGA

Ozan Kabak Schalke 04'e transfer oluyor

Milan ve Bayern Münih ile transfer görüşmeleri gerçekleştiren Ozan Kabak, Schalke 04 ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Milli futbolcu daha fazla forma şansı bulmak için tercihini Schalke'den yana kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak

Ozan Kabak

Stuttgart'ın Bundesliga'dan küme düşmesi sonrasında takımdan ayrılmaya karar veren Ozan Kabak, transfer kararını verdi.

Milan ve Bayern Münih ile görüşmeler gerçekleştiren milli oyuncu son olarak Schalke 04 ile masaya oturdu. BILD'in haberine göre Ozan Kabak, daha fazla forma şansı bulabilmek adına tercihini Schalke'den yana kullandı.

Alman ekibinin bu transfer karşılığında Stuttgart'a 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Galatasaray yetiştirme bedeli alamayacak

  • Milan ve West Ham’ı reddeden Ozan Kabak'ın Almanya’da kalmasından dolayı Galatasaray 750 bin Euro’luk yetiştirme bedelini alamayacak.

Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip olmuştu.
Serbest kalma bedeli 15 milyon Euro olan Ozan Kabak’a, Bayern Münih, Milan ve West Ham’ın ardından Schalke 04 de talip olmuştu.

Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı
Diğer

Ozan Kabak Stuttgrat'ı ipten aldı

Stuttgrat'ta forma giyen Ozan Kabak, Nümberg'e attığı golle takımına 1 puanı getirirken Bundesliga'daki gol sayısını da 3'e çıkardı.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.