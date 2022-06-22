Özer Hurmacı futbola geri dönüyor

Dünya

Texas'ta katliamın yaşandığı okul yıkılacak

Teksas, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin silahlı bir kişi tarafından 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldürüldüğü Robb İlköğretim Okulunun yıkılacağını açıkladı. McLaughlin, "Bir çocuktan asla o okula geri dönmesini veya öğretmenlerden işini tekrar yapmasını geri isteyemezsiniz." dedi.