Özer Hurmacı futbola geri dönüyor

Mart ayında futbolu bıraktığını açıklayan Özer Hurmacı, yeşil sahalara geri dönüyor.
Yeni sezonda TFF 2. Lig'de mücadele edecek olan Bursaspor, eski oyuncusu Özer Hurmacı'yı kadroya katmayı hedefliyor.
"İhtiyaç varsa elimden geleni yaparım"
Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü İsmail Ertekin, Motto Futbol'a yaptığı açıklamada, "Özer'i kadromuza katmamız mümkün. Büyük olasılıkla da olacak. Özer'le görüştüğümüzde 'Bana ihtiyaç varsa elimden geleni yaparım' dedi. Kondisyonu yeterli durumdaysa bizimle birlikte olacak. Başka seçeneğimiz de yok. Transfer tahtamız kapalı" ifadelerini kullandı.
- Kariyerinde Ankaraspor, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Trabzonspor, Akhisar Belediyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor formalarını giyen 35 yaşındaki Özer Hurmacı, son olarak Bursaspor'da oynamıştı.