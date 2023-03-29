UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci maçlar devam ediyor. A grubunda İskoçya, İspanya'yı konuk etti. Hampden Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanarak sürpriz yaptı.

Ev sahibinin gollerini Scott McTominay atarken, ilk gol henüz maçın başında, 7. dakikada geldi. İkinci gol ise bu sefer de ikinci devrenin başında 51. dakikada geldi. İspanya topla %75-%25 üstün de oynayıp 26 kez rakip ceza sahasında topla da buluşsa(İskoçya-10) gol atamadı ve maç böyle tamamlandı.