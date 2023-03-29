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Spor

ÖZET | İskoçya - İspanya: 2-0

UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri A grubu ikinci maçında İskoçya sahasında İspanya'yı 2-0 mağlup ederek sürprize imza attı. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:27 . 29/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Scott McTominay, Euro 2024 elemelerinde 2 maçta 4 gol kaydetti.

Scott McTominay, Euro 2024 elemelerinde 2 maçta 4 gol kaydetti.

UEFA Avrupa Şampiyonası elemelerinde ikinci maçlar devam ediyor. A grubunda İskoçya, İspanya'yı konuk etti. Hampden Park'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi 2-0 kazanarak sürpriz yaptı.


Ev sahibinin gollerini Scott McTominay atarken, ilk gol henüz maçın başında, 7. dakikada geldi. İkinci gol ise bu sefer de ikinci devrenin başında 51. dakikada geldi. İspanya topla %75-%25 üstün de oynayıp 26 kez rakip ceza sahasında topla da buluşsa(İskoçya-10) gol atamadı ve maç böyle tamamlandı.


Bu sonucun ardından İskoçya ikide iki yaparak A grubunun zirvesinde yer alırken, 3 puanda kalan İspanya 2. sırada yer aldı.


İskoçya-İspanya 2-0 maç özeti




#Euro 2024
#İskoçya
#İspanya
#Maç Özeti
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