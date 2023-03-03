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Spor

ÖZET | Real Madrid-Barcelona: 0-1

İspanya Kral Kupası yarı finalinde El-Classico'da Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk etti. Bu maçın özetine ve detaylarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

09:35 . 3/03/2023 Cuma
AA
El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip, tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi. Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

El Clasico olarak adlandırılan iki ezeli rakip, tüm turnuvalarda 251. kez karşı karşıya geldi. Real Madrid 101, Barcelona 98 maçı kazanırken, 52 karşılaşma da berabere sona erdi.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Santiago Bernabeu'da Real Madrid, Barcelona'yı konuk etti. Konuk ekip Barcelona ilk maçta rakibini 1-0 yenerek avantaj elde etti.


Barcelona'nın golünü, 26. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Franck Kessie'nin şutunda Thibaut Courtois'dan dönen topun çarptığı Eden Militao kendi kalesine attı. Real Madrid karşılaşmada baştan sona üstün oynayan taraf olsa da Vinicius, Karim Benzema gibi forvetteki etkili oyuncuları Barcelona defansını geçemedi.


Kupada rövanş maçı 5 Nisan'da Nou Camp Stadı'nda oynanacak.


Öte yandan kupanın 1 Mart'ta oynanan diğer yarı final maçında Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.


Real Madrid-Barcelona: 0-1 maç özeti



#​​​​​​​Real Madrid
#Barcelona
#El Clasico
#İspanya Kral Kupası
#Maç Özeti
1 saat önce
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ÖZET | Real Madrid-Barcelona: 0-1
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