ÖZET | Türkiye 3-3 Lüksemburg

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup 5'inci maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak son maçlar öncesinde grubu lider tamamlamayı garantiledi ve B Ligi'ne yükseldi. Milli takımın gollerini 16'ncı dakikada penaltıdan Cengiz Ünder, 39'uncu dakikada kendi kalesine Chanot ve 87'nci dakikada İsmail Yüksek kaydetti. Lüksemburg'un golleri ise 8'inci dakikada Martins, 37'nci dakikada Sinani ve 69'uncu dakikada Gerson Rodrigues'ten geldi.

Türkiye - Lüksemburg maç özeti

Soğuk bir havada oynanan bu maçı yaklaşık 10 bin futbol sever tribünden takip etti. Millilerimiz, maça istediği gibi etkili başlasa da 8. dakikada savunmada Eren Elmalı ile Uğurcan Çakır’ın anlaşmazlığı sonrası Martins’in golüyle 1-0 geriye düştü.

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15. dakikada rakip ceza sahasında etkili olan Kerem Aktürkoğlu, Chanot’un müdahalesiyle yerde kaldı ve takımımıza penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Cengiz Ünder, kaleciyle topu farklı köşelere göndererek skoru 1-1’e getirdi.

Karşılaşmanın 37. dakikasında yine savunmada Kaan Ayhan’ın hatasıyla 2-1 geriye düştük. Bu golden hemen 2 dakika sonra Cengiz Ünder’in rakip ceza sahasına kestiği ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Chanot’un golüyle skor 2-2’ye geldi.

İlk devre karşılıklı atılan gollerle birlikte 2-2 eşitlikle tamamlandı.

Milli takımımız, ikinci yarıya Çağlar ve Halil yerine Tolga ile İrfan Can’ı oyuna alarak başladı. Teknik direktör Kuntz’un orta saha oyuncusu Tolga’yı savunmaya alıp as mevkisi stoper olan Ozan Kabak’ı kulübede oturtması ise ilginç karşılandı.

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65. dakikaya kadar gol pozisyonlarına giren ancak değerlendiremeyen Millilerimiz, 69. dakikada Gerson Rodrigues’in golü ile tekrardan öne geçti.

Kuntz, beraberliği yakalamak adına 78 ve 80. dakikalarda Cengiz Ünder ile Orkun Kökçü’yü oyundan alıp İsmail Yüksek ile Yunus Akgün’ü sahaya sürdü.

Bu dakikalarda konuk ekip Lüksemburg’un oyuncuları, skoru korumak adına oyunu yavaşlatacak hareketler yaptı.

87. dakikada ay-yıldızlı formayla ilk maçına çıkan İsmail Yüksek, attığı nefis golle birlikte skoru 3-3’e getirdi. Müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.