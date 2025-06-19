Palmeiras - Al Ahly maçında alarm: Güvenli yerlere sığının

Bu golden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. İngiliz hakem Anthony Taylor bitime 30 dakika kala hava durumu gerekçesiyle stadın boşaltılmasını istedi ve maç yarıda kaldı. Karşılaşmanın hakemi teknik direktörlerle konuşup maçı tatil ederken, stat ekranında da

Bu golden sonra ilginç bir gelişme yaşandı. İngiliz hakem Anthony Taylor bitime 30 dakika kala hava durumu gerekçesiyle stadın boşaltılmasını istedi ve maç yarıda kaldı. Karşılaşmanın hakemi teknik direktörlerle konuşup maçı tatil ederken, stat ekranında da

"Lütfen dikkat. Güvenliğiniz için, herkesin Oturma Alanı'ndan ayrılmasını ve stadyum içinde barınak olarak kullanılabilecek alanlara geçmesini istiyoruz. Bölgede şiddetli hava koşulları yaşanmaktadır. Etkinlik personeli size rehberlik etmek ve yardımcı olmak için hazırdır. Sahadaki kişiler, lütfen en yakın tünele, Batı Salonu'na veya servis koridoruna sakin bir şekilde yürüyerek geçiniz."