Palmeiras - Al Ahly maçında alarm: Güvenli yerlere sığının

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu ikinci maçında Palmeiras ile Al Ahly karşı karşıya geldi. Palmeiras'ın 2-0 önde götürdüğü maç hakem tarafından hava muhalefeti gerekçesiyle ertelendi.
Metlife Stadı'nda oynanan maçı İngiliz hakem üçlüsü Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn yönetti. İlk maçlarında berabere kalan Brezilya ve Mısır ekiplerinin karşılaştığı maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının başında 49'uncu dakikada Wessam Abou Ali'nin kendi kalesine attığı golle Palmeiras 1-0 öne geçti. Bu golden 10 dakika sonra sahneye çıkan Jose Lopez attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
'GÜVENLİ YERLERE SIĞININ'
STAT EKRANINDAN UYARI
"Lütfen dikkat. Güvenliğiniz için, herkesin Oturma Alanı'ndan ayrılmasını ve stadyum içinde barınak olarak kullanılabilecek alanlara geçmesini istiyoruz. Bölgede şiddetli hava koşulları yaşanmaktadır. Etkinlik personeli size rehberlik etmek ve yardımcı olmak için hazırdır. Sahadaki kişiler, lütfen en yakın tünele, Batı Salonu'na veya servis koridoruna sakin bir şekilde yürüyerek geçiniz."