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Papiss Cisse: Fenerbahçe Türkiye'nin Real Madrid'i

Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki golcü oyuncusu Papiss Cisse, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu söyledi. Fenerbahçe için 'Türkiye'nin Real Madrid'i ifadelerini kullanan Cisse, sarı-lacivertli takıma gidebilmek için çok çalıştığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cisse bu sezon ligde 19 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.
Cisse bu sezon ligde 19 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Geçtiğimiz sezonu Aytemiz Alanyaspor'da tamamlayan ve sezon sonunda bonservissiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan Papiss Cisse, sarı-lacivertli takım için övgü dolu sözler kullandı.

"Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'i"

Senegal basınına konuşan Cisse, sarı-lacivertli takımda forma giydiği için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi. Golcü oyuncu,“35 yaşındayken Fenerbahçe ile sözleşme imzaladım. Fenerbahçe gibi bir kulüp, bugüne kadar 35 yaşında hangi Afrikalı oyuncu ile sözleşme imzaladı? Burası Türkiye’nin Real Madrid’i, 30 milyondan fazla taraftarımız var” ifadelerini kullandı.

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  • "Futbolu bırakma zamanı gelince düşünmeden bırakırım"
  • 35 yaşında olmasına rağmen hala ilk günkü gibi çalıştığını söyleyen Senegalli oyuncu, “Fenerbahçe’ye gidebilmek için çok çalıştım. Tembel değilim. Hayatımdaki başarıları hak etmekten hoşlanırım. Futbolu bırakma zamanı geldiğini anladığım da düşünmeden bırakırım” dedi.

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